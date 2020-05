Varga Miklós a gyerekeivel együtt énekel az Akusztik Legendákban

„Eddig nem nagyon volt akusztikus koncertünk. Az én műfajom a rockzene, ahol a hangszerek elég „vastagon” szólnak, ugyanakkor az akusztikus hangszerelésben derülnek ki a „turpisságok” – kezdte Varga Miklós, aki azt is hozzátette, hogy a hangszerelés a dalválasztásnál is közrejátszott, hiszen fontos szempont volt, hogy melyik dal tud akusztikusan is ugyanolyan hangzással megszólalni.

A még a korlátozások előtt rögzített Akusztik felvételen az énekeshez csatlakozott két gyermeke is. Felcsendül majd az Oly távol vagy tőlem című sláger lányával, Varga Viviennel közös duettben. Valamint A Dal 2020 showból is ismert Varga Szabolcsot is láthatjuk, aki az édesapjával és testvérével énekelt közös számok mellett a Pillanat című saját dalát is előadja.

A Varga Miklós Akusztik Legendák 2020. május 17-én 22:00 órai kezdettel hallható a Petőfi Rádióban, majd egy nappal később május 18-án hétfőn, 22:15-kor a teljes koncert látható lesz az M2 Petőfi TV-n.