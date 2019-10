Végéhez közeledik a Szilícium-völgy

A hatodik, egyben utolsó évadban Richard, Dinesh, Gilfoyle, Jarod és Monica a Pied Piper vezetőiként egészen új kihívásokkal kell szembenézniük.

Ahogy eddig is, a sorozat most is humorosan és szatirikusan reagál a közelmúlt valós eseményeire, így többek között az etikus adatgyűjtés és azok felhasználása is központi kérdés lesz a záróévadban.