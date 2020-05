Világszerte népszerű sorozat vetítésébe kezd a Minimax

A csatorna és a Telenor különleges együttműködése révén a mobilszolgáltató közösségi platformjainak követői és a Telenor MyTV látogatói már két nappal a televíziós bemutató előtt megnézhetik az első epizódot.

A Talking Tom és barátai igazi jelenség, amely mobilos játék formájában debütált; 2016-ban a legnépszerűbb ingyenes játék appok top 10-es listájára is felkerült, és a mai napig a játék-toplisták állandó szereplője. A Talking Tom és barátai sok vidámságot, felhőtlen nevetést ígér kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

“Folyamatosan arra törekszünk, hogy szélesítsük azon lehetőségeket, amivel a szórakozást közelebb visszük ügyfeleinkhez. A gyerekeknek szánt tartalmak nagyon népszerűek online tévészolgáltatásunk, a Telenor MyTV nézői körében; ezekre kiemelt fókuszt szánunk. Ennek egyik lépcsője ez a különleges együttműködés a Minimax csatornával, ahol digitálisan először a Telenor platformjain találkozhatnak ezzel az egyedülálló tartalommal, ami ötvözi a játékot, a gyermektartalmat és a szórakozást” – mondta el Birck Balázs, a Telenor Magyarország otthoni szolgáltatások üzletág-igazgatója.

„Nem csupán arra törekszünk, hogy a Minimax – és a többi televíziós csatornáink - révén vonzó premiereket mutassunk be Magyarországon, hanem arra is, hogy a partnereink és előfizetőik is érezzék, különlegesen fontosak a számunkra. Szeretnénk kedvezni nekik időről-időre televíziós premier előtti alkalmakkal, ezért fontos és örömteli a Telenor Magyarországgal a napokban induló partnerség. A Talking Tom és barátaihoz pedig, legyenek bárhol, bármikor, jó szórakozást kívánunk” – tette hozzá Maschek Szilvia gyerekcsatorna portfólió vezető.

A Talking Tom és barátai nem egy, hanem rögtön két résszel látható minden nap a Minimaxon, május 16-tól. A kezdési időpont 19:30.