Visszatér a Grand Slam tenisz élőben az Eurosportra

Ezen a hétvégén a tenisz visszatér az Eurosport képernyőjére a várva várt US Open Grand Slam tenisztornával.

Barbara Schett műsorvezető a londoni Eurosport Cube-ból jelentkezik két héten át a New York-i Flushing Meadowsban zajló, és a teniszvilág egyik legnagyobb eseményének számító US Open ideje alatt. A hétszeres Grand Slam-győztes Mats Wilander pedig a rendelkezésére álló új technológia felhasználásával szakértői elemzéseket készít, hogy a rajongóknak lehetőségük nyíljon egy teljesen új perspektívából átélni és figyelemmel követni a versenyt.

Boris Becker és Justine Henin – akik együtt összesen 13 Grand Slam-címmel büszkélkedhetnek – Münchenből és Párizsból jelentkeznek be élő körkapcsolattal a londoni Eurosport Cube stúdiójába, hogy egész héten szakszerű elemzést nyújtsanak a nézőknek a férfi és női mérkőzésekről egyaránt.

„A díjnyertes Eurosport Cube virtuális stúdió a pjongcsangi 2018 téli olimpiai játékok közvetítéseinek egyik slágere volt, amely elnyerte a sportrajongók és a szakma elismerését is, többek között immerzív elemzéseinek és a felhasználói élmény újradefiniálásáért tett technológiai fejlesztéseinek köszönhetően. A későbbiekben is keményen dolgoztunk annak érdekében, hogy a következő szintre lépjünk és a legújabb technológiát integrálva létrehozzuk az Eurosport Cube 2.0-t a 2020-as tokiói olimpiai játékokra” – nyilatkozta Andrew Georgiou, az Eurosport és a Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions elnöke, majd hozzátette:

„Úgy gondoljuk, hogy az Eurosport Cube átalakíthatja a rajongók kapcsolatát a tenisszel és a játékosokkal egyaránt, életre keltve egy-egy győzelem vagy vesztes meccs mögött meghúzódó technikai árnyalatokat és okokat, amelyeket még soha nem láthattak a sportrajongók. Azt szeretnénk, hogy a rajongóknak lehetőségük legyen megfigyelni az összes versenypályán zajló mérkőzéseket élőben és igény szerint a kiterjesztett valóság (AR) technológiai eszközeit felhasználva saját nézőpontból is. A következő hónapban a párizsi Roland Garros tornával belépünk az egyik legizgalmasabb tenisz időszakba Európában, és a rajongók számára garantáljuk, hogy az Eurosport képernyőjén minden pillanatot láthatnak majd.”

Alex Corretja és Conchita Martinez személyes betekintést nyújt majd a verseny során a spanyol Eurosport nézőinek, míg a francia rajongók Henri Leconte tolmácsolásában élvezhetik a torna eseményeit. Thomas Enqvist és Jonas Björkman a svédországi Eurosport nézőinek készítenek elemzéseket, a 2015-ös US Open döntőse, Roberta Vinci pedig az olaszországi Eurosport közvetítéseinek oszlopos tagja.

Frissített formátumok

A pályán történő események szakszerű bemutatása mellett az Eurosport gondoskodik arról, hogy minden fontos pillanatot közvetítsen az Eurosport csatornáját követő rajongók számára is. Az egyik ilyen plusz szolgáltatás a Mats Wilander nevével fémjelzett Eurosport Tenisz Legendák (Eurosport’s Tennis Legends) podcast-je, amiben a hétszeres Grand Slam-győzteshez sikeres teniszcsillagok csatlakoznak, hogy átbeszéljék a mérkőzések legmeghatározóbb pillanatait. Azok a rajongók, akik élőben nem tudják nyomon követni az eseményeket, a vadonatúj és a nap legfontosabb pillanatait összegyűjtő Highlights Factory műsorban értesülhetnek a történésekről.

„Az Eurosport a US Open európai otthona, hiszen a közvetítéseivel a torna minden pillanatát bemutatja a rajongóknak. Noha természetesen mindannyian csalódottak vagyunk amiatt, hogy az idén nem tudunk ott lenni New York-ban, mégis nagyon örülök, hogy az Eurosport csapatának tagjaként Európából jelentkezve részese lehetek a tornának” – nyilatkozta Boris Becker hatszoros Grand Slam-bajnok és az Eurosport teniszszakértője. Továbbá hozzátette: „Innovatívak leszünk, és szakértelmünket arra használjuk majd, hogy a szurkolók jól informáltak legyenek és a két hét folyamán ne maradjanak le semmi fontosról. Személy szerint én nagyon várom a Grand Slam tenisz visszatérését a képernyőre.”

Az Eurosport promóciós kampánya révén az élő sportesemények tévéképernyőre történő visszatérését ünnepli, ennek része a US Open torna széleskörű európai közvetítése is. Augusztus 25-től, a US Open közvetítésén keresztül az európai rajongók újra összekapcsolódhatnak az általuk kedvelt sportág tengerentúli eseményeivel, mindezt exkluzív, helyi közönségre szabott érdekességekkel, szakértői eseményalapú kommentárral és a legújabb technológiai megoldások felvonultatásával.