Vita a szlovén hírügynökség finanszírozásáról

Az Európai Bizottság (EB) versenyjogi kérdésekkel foglalkozó szóvivője a fentieket azzal kapcsolatban mondta, hogy a szlovén kormány kommunikációs hivatala (UKOM) felfüggesztette a szlovén hírügynökség (STA) finanszírozását, és a brüsszeli bizottságtól kért jóváhagyást annak folytatására.

A Delo című szlovén napilap a brüsszeli közlésről beszámolva emlékeztetett arra: az UKOM még tavaly decemberben tájékoztatta a kormányt, hogy nem tudja teljesíteni a szlovén hírügynökséggel kötött szerződést 2020-ban, és 2021-re sem tud szerződést kötni vele, mert a hírügynökség igazgatója, Bojan Veselinovic nem adta át számukra azt a dokumentációt, amely lehetővé tenné az állami hozzájárulás folyósítását. Az állam képviseletében az UKOM évente köt szerződést a hírügynökséggel, és havonta utalja át a működéséhez szükséges összeget. Ez 2020-ra kétmillió euró volt, de az ügynökség már október óta nem kapott egy fillért sem az államtól. Az STA idén további kétmillió euró bevételt üzleti tevékenységből szerez a tervek szerint.

Az STA többször is kijelentette, hogy a törvényeknek megfelelően válaszolt az UKOM kérdéseire, de ilyen terjedelemben csak a kormánynak tartozik beszámolóval. A hírügynökség továbbá azt is közölte, hogy rendszeresen tájékoztatja a felügyelő bizottságot a működésükről, az éves jelentéseiket pedig a parlamentben is megvitatják. Hozzátették továbbá, hogy ha az UKOM nem változtat a hozzáállásán, hosszú távon veszélyezteti a hírügynökség működését, valamint száz alkalmazottjának, köztük nyolcvan újságírónak és fotóriporternek a szociális helyzetét.

Az év végén a kormány hetedik gazdaságösztönző csomagját, amelyet a parlament is elfogadott, az egyik koalíciós partner, a Modern Közép Párt (SMC) nyomására kiegészítették egy jogszabállyal, amelynek értelmében az STA-nak a múlt hétig meg kell volna kapnia az összes lejárt követelését. Az UKOM azonban pénteken bejelentette, hogy a törvény miatt megváltozott a STA jogiszonya, ez pedig sérti az uniós versenyjogot, ezért az EB-hez fordult jogorvoslatért.

Arianna Podesta szerint ugyanakkor az állami támogatások szabályai általában lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy támogatást nyújtsanak a sajtóügynökségeknek általános gazdasági érdekű szolgáltatások ellenében.

Továbbá megjegyezte, hogy a rendelkezésre álló információk alapján "a szlovén sajtóügynökség finanszírozásának összege az uniós jogszabályokban rögzített határértékeken belül van".

Ezen kívül Szlovénia nem jelezte, hogy az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokért nyújtott állami támogatások egyéb lényeges feltételei ne teljesültek volna. Ezért úgy tűnik, hogy a támogatásokat anélkül is lehetne folyósítani, hogy azt bejelentik az Európai Bizottságnak - fogalmazott a szóvivő.