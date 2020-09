Weöres Sándor feldolgozás az Akusztikban a Muzsik és Volkovától

A Muzsik és Volkova, egy magyar-orosz dalszerzőpáros áll ezúttal az A38 színpadára, hogy egy egyedi akusztikus koncerttel örvendeztesse meg az M2 Petőfi TV nézőit. A záhonyi testvérpár a ZUP zenekarból is ismerős lehet, azonban 2016 óta a saját útjukat járják. Repertoárjukban a saját, magyar nyelvű szerzemények mellett gyakran bukkannak fel orosz nyelvű feldolgozások, illetve vers megzenésítések is megtalálhatóak. A mostani Akusztik felvételére is készültek vers megzenésítésssel, azonban egy új felállásban:

„Mi alapvetően duóban koncertezünk, néha trióban Prommer Patrikkal (dob) kiegészülve. Erre az alkalomra rajta kívül még Takács Szabit hívtuk meg, aki nagybőgő mellett akusztikus gitáron is színesítette a dalainkat. Ilyen hangszerelésben élőben nem sűrűn szólalnak meg a számaink. Sőt, volt még két kiemelt vendégünk is: Pintér Zsolt (mandolin, vokál) és Lee Olivér (gitár, vokál)” – kezdte Farkas Kriszti, a Muzsik és Volkova egyik tagja, aki azt is elárult, hogy ugyan a repertoárjuk részét képezi Weöres Sándor Táncol a Hold című költeményének feldolgozása, azonban így még soha nem volt hallható. – „A Táncol a Hold versmegzenésítésünk alapvetően duós hangszerelésű, viszont az Akusztikban ebben a dalban majdnem az összes színpadon lévő húros hangszer megszólalt. Pintér Zsolti mandolinon, Lee Olivér és Muzsik gitáron, Takács Szabi nagybőgőn, én pedig ukulelén játszottam és mindenki énekelt hozzá. Olyan libabőr-élmény volt ez számomra, hogy végig mosolyogtam a dalt. Ennyi hang, ennyi húr… Igazán nagy ereje volt!”