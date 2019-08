A magyar MTV online felületein is bemutatkozhat influencerként a Hear Hungary és a Sony Music közös tehetségkutatójának győztese, Endrédi János.

A zene-csatorna kiemelt partnerként vett részt a rendhagyó videós versenyben, amely célul tűzte ki, hogy megtalálja a YouTube legjobb, új, hazai zenekritikusait. A felhívásra 23 pályamunka érkezett, így az ismert videómegosztón is elindulhat az a fajta szakmai párbeszéd, amely eddig csak a zenei szaklapok sajátja volt.

A beküldött kisfilmek alapján öt youtuber (Szabó Mózes, Petrányi Levente, Fábián Réka, Voltárniszt Ferenc, Rex) került a verseny döntőjébe a közönségszavazatok által, valamint öt youtubert (Plesa Tamás, YoviK, Endrédi János, Ábrahám Róbert és KWPEP) a zsűri juttatott tovább. A 10 döntős versenyzőnek Mark Ronson - Late Night Feelings vagy a Bring Me The Horizon - amo című albumáról kellett bemutatót tartani élőben, a Viacom székházában. A zsűriben többek között Réz András esztéta és Paul Street youtuber is helyet foglalt.

A verseny szervezői úgy vélik, hogy a remek zenei szaklapok és online magazinok mellett a YouTube-on is el kell indítania szakmai párbeszédet, amely segíti az előadókat abban, hogy alkotásaik eljussanak a fiatalokhoz, a rajongóknak pedig tartalmas és szórakoztató tájékoztatást ad az újdonságokról. A 23 induló közül végül Endrédi János bizonyult a legígéretesebb tehetségnek, aki az értékes nyeremények mellett arra is kap lehetőséget, hogy a magyar MTV online felületein influencerként bemutatkozzon. Második helyen Kósa Bence, a harmadikon pedig Voltárniszt Ferenc végzett.