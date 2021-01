Nem igazak a baloldali portálok cikkei, amelyek azt állították, három évre előre 855 ezer euróért megvette a Ferencváros nemzetközi kupameccseinek közvetítési jogát az MTVA. Keretszerződésről van ugyanis szó, ha a csapat nem kvalifikálja magát az UEFA sorozatokba, pénzt sem fognak kapni.

Árnyékra vetődtek azok az ellenzéki médiumok amelyek arról írtak, hogy a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) előre megvette a Ferencváros nemzetközi kupameccseinek közvetítési jogát a következő három évre.



A G7.hu és a Magyar Hang is arról cikkezett, hogy az MTVA 855 ezer eurót fizet majd a Ferencvárosnak, és azt is sugallták, ezáltal előre fogadott a Fradi eredményes hazai szereplésére. A Magyar Nemzet utánajárt a kérdésnek, és kiderült,

Az MTVA tehát nem költötte el az 855 ezer eurós összeget, amint azt a Magyar Hang állította. A Ferencváros jövőbeli teljesítményétől függően a ténylegesen elköltött pénz lehet ennél lényegesen kevesebb is, több azonban semmiképpen sem. A szerződés megkötésével nem előlegezték meg a Fradi bejutását a nemzetközi kupákba, amire a magyar bajnokság erőviszonyait és jelenlegi állását nézve amúgy jó esély van, hanem csak abban az esetben történik kifizetés, ha a klub kijut a nemzetközi porondra, és lesznek műsorra tűzhető mérkőzései.

A lap úgy értesült,

Attól függően, hogy a Ferencváros a Bajnokok Ligájában, vagy az Európa Ligában vitézkedik majd, illetve, hogy hány kört sikerül menniük az adott sorozatban, eltérő összeget kap a klub. Ha nincs kvalifikáció, akkor természetesen közvetítés sincs, így ebben az esetben a Fradi nem érvényesíthet abban az évben semmit a keretszerződésből.

A G7.hu azt is kiemelte, hogy a Puskás Akadémia mindössze 55 ezer, a Budapest Honvéd pedig csak 132 ezer eurót kapott a közvetítési jogokért – szintén keretszerződéses formában –, lényegesen kevesebbet, mint a Ferencváros. A Magyar Nemzet forrásai elmondták, ebben sincs semmi meglepő, hiszen a Puskás Akadémia hamarabb kiesett ősszel a nemzetközi kupából, mint a Kispest, így ők értelemszerűen kevesebbet is kaptak. A Ferencváros a Bajnokok Ligájában volt érdekelt ebben a szezonban, és az összes selejtezőkört sikerrel vették. Több meccsük volt, nagyobb presztízsű versenysorozatban, ráadásul az ő mérkőzéseiket – lévén a zöld-fehérek a legnépszerűbb hazai csapat – lényegesen többen nézték. Piaci alapon is indokolt volt tehát, hogy a Ferencváros többet keressen a közvetítési jogok értékesítésén, mint a Puskás Akadémia, vagy a Budapest Honvéd.

