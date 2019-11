A Médiapiac 2019. évi utolsó lapszáma nem téma-, hanem műfajfókuszú: középpontba az interjúk kerültek. Címlapinterjúnkban a Republic Group szakemberei, Zámbó Anna pr-igazgató és Oláh Alexandra, az ügynökség digital divíziójának vezetője, mutatják meg szakmájuk új generációját.

A Republic Group szakemberei arról beszélnek, hogy hogyan oldja meg a pr és a digital divízió összefonódását a reklámszakma fiatal generációja. Hogyan változtatta meg a pr-t a digitalizáció közeledése, és miért jó, hogy egyre kevésbé statikus a terület? Zámbó Anna és Oláh Alexandra szerint egy kampány sem él már meg enélkül az együttműködés nélkül, még egy olyan klasszikus feladat esetében sem, mint a Párisi Udvar kommunikációs stratégiájának kialakítása.

Gundel Takács Gábor (Fotó: Valuska Gábor)

– mondja Gundel Takács Gábor, aki a televíziós pályafutását a Magyar Televízió sportosztályának ügyelőjeként kezdte, majd sportriporterként részt vett olimpiákon, világ- és Európabajnokságokon, később vezetett vetélkedőt, show- és magazinműsorokat. Mint mondja: a televíziózás régen nem tartozik neki.

A dezinformáció nem új jelenség, de a közösségimédia-platformok térnyerésével könnyebbé és gyorsabbá vált a terjedése. Mit tesz az EU, hogy hátráltassa a dezinformáció terjedését? Szerzőnk összeszedett tíz dolgot a tárgyban.

Hadas Kriszta (Fotó: Pozsonyi Roland)

– mondja Hadas Kriszta, akinek olyan műsorok fémjelzik a pályafutását, mint a Napló, a Keresem a családom, a Jön a baba vagy a Volt egyszer egy Vadkelet. Szerkesztő-riporterként a kezdetektől az emberi történetek és sorsok érdekelték, amelyeket esze ágában sincs stúdióból bemutatni. A dolgok sűrűjében érzi otthon magát

Különböző kis- és nagyvállalkozások világszerte próbálják felhívni a figyelmet arra, hogy a technológiai óriások több szempontból is versenyellenes magatartást folytatnak. Emiatt ősszel hét amerikai szerkesztőség vezetője lobbizott a Capitol Hillnél, egy olyan törvény elfogadásáért, ami segítene a cégóriások dominanciájával szemben, a digitális tartalomért folytatott harcban. De vajon a törvény valóban segítene a digitális tartalomért folytatott harcban?

Radnai Péter (Fotó: Sándor Katalin)

Ahhoz képest, hogy a karrierjét külpolitikai tudósítóként kezdte, Radnai Péter a média majd minden feladatkörében kipróbálhatta magát. Volt képernyős és háttérember, főszerkesztő és beosztott, újító szellemű producer és a régi iskola képviselője. A maximalizmusa és a kíváncsisága változatlan: jelenleg az AMC Networks kreatívigazgatója, a maga területén egyre elismertebb DJ, és van egy zenekara is, a Midlife Crisis, amiben dobol.

Szilágyi G. Gábor, a Tvr-hét főszerkesztője a lap harmincadik születésnapja alkalmából ragadott tollat, hogy elmesélje, milyen hatalmas kihívás műsorújságot készíteni.

Baló Júlia (Fotó: Valuska Gábor)

– mondja Baló Júlia, akinek magyar és világhírű művészekkel készült interjúi etalonnak számítanak az újságírószakmában. Ahhoz, hogy az alanyai kendőzetlenül őszintén beszéljenek, neki is annak kell lennie. Interjúnk szerzője is bármiről kérdezhette, egyetlen dolgot kivéve...

Korniss Péter (Fotó: Valuska Gábor)

Tizenhat országban volt egyéni kiállítása, fotográfiái olyan nemzetközi magazinokban jelentek meg, mint a National Geographic, a Newsweek vagy a Forbes, miközben témái messze vannak a populáristól. A nemzetközi karrier soha nem vonzotta, mint mondja: a hagyományos kultúra érdekli. A Kossuth-díjas és Pulitzer-emlékdíjas Korniss Péter itthon él és alkot, de művészetét világszerte ismerik és elismerik. Interjúnkban azt is elmeséli, mit jelent számára a fotográfia, és miért fontosak számára a kötődések megjelenítése.

A TikTok nevű, Kínából induló videómegosztó applikació alig két éves, de máris meghódította a világot, több mint fél milliárd aktív felhasználója van, ami azt jelenti, hogy minden tizenötödik ember aktívan használja, még úgy is, hogy a userek nagy része 24 év alatti. De vajon honnan jött, és minek köszönhetően tett szert ekkora népszerűségre ilyen viharos gyorsasággal? És a népszerűsége hogyan aknázható ki, és tehető tőkévé? Erre kerestük a választ.

A "fear of missing out”, a kimaradástól való félelem az online térben egyenesen függőséget is okozhat. Az újabb kutatások ezt teszik felelőssé azért, hogy sok fiatal megszállottan figyeli a közösségi platformokat. Egy, az International Journal of Environmental Research and Public Health című folyóiratban megjelent 2018-as tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy azok a fiatalok, akik nagyobb mértékű FOMO-t tapasztalnak, általában sokkal több szociális média platformmal rendelkeznek. Azonban a legtöbb tanulmány arra is figyelmeztet, hogy a FOMO és a szociális média párosa negatív spirálba lökheti azt, aki hajlamos erre a függőségre, ugyanis azáltal, hogy az ember szembesül azzal, mások hogyan élik a mindennapjaikat.

Ugyancsak új szerzőnk Kabai Domokos Lajos, aki cikkében arra világít rá, hogy a kommunikációs tevékenység nem szakítható el attól a társadalmi közegtől, azoktól a társadalmi folyamatoktól, amelyek között zajlik.

Korani Eleni

Kevés konzervatívabb területe létezik a művészetnek, mint a klasszikusműkincs-kereskedelem: konzervatív alkotók műveit értékesítik egy konzervatív közönségnek. Hazánk ezen szűk szegmensében visz klasszikus galériát Korani Eleni és férje, Ernst Wastl, akiket idehaza és nemzetközi porondon is a magyar kultúra nagyköveteinek tartanak. Vásárol is tőlük Sasha Baron Cohentől Miranda Richardsonig számos híresség, a Médiapiacnak Korani Eleni árulta el, hogy miért, és milyen szerepet játszanak ebben a kézzel írott karácsonyi üdvözlőkártyák.

Húsz éve foglalkozik kegyelettel Radnainé dr. Fogarasi Katalin. A NÖRI főigazgatójának feltett szándéka, hogy a Fiumei úti sírkert közösségi térré váljon, és hasonlóan népszerűvé, mint párizsi Pére-Lachaise. Milyen hívószavakkal lehet azt embereket temetőbe csábítani? Mit enged meg a téma érzékenysége, a nyugati világ tabusító hozzáállása, és miért mennek a gyerekek séfeket felkutatni a Fiumei útra? Lapunk marketing rovatából kiderül, ahogy az is, miben látják az Operettszínház szakemberei az újra brandingelés sikerének kulcsát, amelynek célja a Nemzeti Dalszínház létrejötte.

Az ország egyik legnagyobb könyvértékesítőjének, a Libri és a Bookline marketingvezetőjéként egyszerre kell minden részletében látnia a marketing-tevékenységüket. Sándor Gabriella többek között erről mesélt lapunknak. B. Csejtei Ildikó, az Independent Media Education Center vezetője pedig Pillanatfelvétel rovatunkban beszél arról, hogy kollégáival együtt nemcsak a fiatalok oktatásában hisznek, de szeretnék terjeszteni az igényt és a motivációt az élethosszig tartó tanulás, fejlődés iránt. Mint mondja, ő maga is 48 évesen kezdett el újra egyetemre járni.