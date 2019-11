Önironikus kampánnyal készülnek a Modern család új évadának a premierjére

A Modern család szitkom világszerte jelentős közönségsikernek örvend, hazánkban azonban sok ellendrukkere is akad. Mint szinte minden kultikus sorozatnál, itt is erősen megoszlanak a nézői vélemények, ami nem csoda, hiszen Dunphy-ék és Pritchették úgy viccesek, hogy közben sokszor hiúk, önelégültek, hazudozósak és esetenként az értékrendjük sem éppen kifogástalan. Sokkal megengedőbb, nyitottabb szemléletűek, mint a hazai közönség nagy része, ez pedig sokaknál kihúzza a gyufát. A széria hangos ellendrukkerei nem fukarkodnak az erőltetett, unalmas, nézhetetlen, borzalmas és hasonló jelzőkkel.

A Comedy Central nem éppen szokványos módon összegyűjtötte és a kirakatba tette a legércesebb negatív nézői kommenteket, mint például „kihúztam a tévéújságból”, „az én időmben nem mutogatták az abnormálisakat a tévében” vagy „erkölcsi no go zóna”. Ezek a sarkos megjegyzések is alátámasztják ugyanis, hogy, ha így vélekednek, akik nem kifejezetten szívelik a sorozat világát, akkor az igazi rajongók garantáltan imádni fogják az ő ízlésükhöz közelebb álló szitkom új évadát is!

A jubileumi évadot felvezető kampány 45 másodperces reklámspotja már fut a csatornán és a Facebook oldalon, december 1-jétől pedig fővárosi metróhirdetéseken is találkozhatunk a széria ikonikus szereplőivel.

A folytatásban olyan online videókkal jelentkezik majd a csatorna, melyekben a szereplők magyarhangjai, Gergely Róbert (Phil Dunphy), Kerekes József (Cameron Tucker) és Peller Anna (Gloria Delgado-Pritchett) reagálnak karaktereik stílusában és hangjaival a sorozatra érkező szidalmazó kommentekre.

A sorozat 11., egyben befejező évada tavasszal várható a csatornán, az amerikai premierrel párhuzamosan.