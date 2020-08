Összeállt Rácz Jenő középdöntős csapata

A vizsganapon először egy tollas gyöngytyúkkal találkoztak a versenyzők, egy új feladattípusban: biztos vagy rizikó? Aki a biztosat választotta, a gyöngytyúk volt a feladata, aki rizikózott, annak egy „zsákbamacska” alapanyag került a pultjára. Ágotán kívül mindenki kockáztatott. Meg is kapták a tintahalat, mint alapanyagot.

A második feladatban Fördős Zé előzetesen kikérte Rácz Jenő véleményét: melyek azok az alapanyagok, melyeket igazán „gyűlöl”. A következők fogadták a versenyzőket: pacal, pácolt tofu, sertés vese, sertés agyvelő, abált tüdő. A hátráltatás pedig Sárközi Ákos leginkább nem kedvelt alapanyaga, az éti csiga volt. Az egyik versenyző pultján ez landolt, az általa választott hozzávaló helyett.

De Fördős Zé most is lecsapott a lehetőségre, nem hagyhat veszni az alapanyagot. Így Sárközi Ákos kapta meg Matyi pacalját. A séf ezúttal is komoly szivatást húzott: piactér vakon, azaz csak bekötött szemmel mehetett piactérre. Bónuszként Fördős Zé lett a „szeme”, aki jóbarátként igyekezett mindenben segéd kezet nyújtani...

Az első elődöntő hét utolsó napján Lőrincz Erik távozott a versenyből. Hétfőtől Sárközi Ákos csapata is megmérkőzik egy kőkemény héten keresztül, a középdöntőbe jutásért.