Őszindító premierek a Sony Pictures Television csatornáin

Az AXN saját gyártású drámasorozata, az Elfeledve harmadik évada augusztus 28-án 21 órakor érkezik a képernyőkre, amelyből kiderül, sikerül-e az FBI felfüggesztésének végéhez közeledő Emilynek (Stana Katic) megtalálnia gyermekének édesapját. Ha nem lenne elég az izgalom, szeptember 5-én 19 órakor debütál a MacGyver negyedik évada. Csatorna premierként jön szeptember 10-én 21 óra 55 perckor a Doktor Murphy harmadik évada is, amelyben végigkövethetjük, hogy kedvenc fiatal orvosunk hogyan tudja fenntartani újonnan kiépített kapcsolatait, miközben továbbra is mindent megtesz a páciensekért. Szeptember 14-én 21 órakor debütál a Manifest második évada, ahol a túlélők látomásai egyre sötétebbé válnak. Az NCIS kedvelőinek is kedvez az AXN, hiszen szeptember 23-án 17 órakor jön a sorozat tizennegyedik évada, melyben Nick Torres (Wilmer Valderrama) és Quinn ügynök (Jennifer Esposito) érkezése bolygatja fel a már összeszokott csapat mindennapjait. Végül, szeptember 26-án 23 órakor kerül képernyőre a francia krimisorozat, a Profilozók tizedik évadának legelső epizódja.

Az egészségügyi helyzet okozta rövid szünet után pedig augusztus 31-én 19 órakor a New Amsterdam, szeptember 1-én 21 órakor Az újonc, szeptember 3-a délután A kijelölt túlélő és szeptember 5-én 21 órakor a Gyilkos elmék premier évadai is újraindulnak a csatornán az első epizódtól.

A Sony Max csatorna többek között egy szerelmi bonyodalmakon és drámán alapuló valóságshow-val ajándékozza meg a nézőket: augusztus 31-én 22 órakor kerül képernyőre a Nagy Ő az édenben reality első évada, melynek különlegessége, hogy a népszerű The Bachelor Australia-t és a Bachelorette Australia-t egyesíti. A nagy népszerűségnek örvendő Rólunk szól kedvelőinek sincs semmi oka az aggodalomra, hiszen szeptember 12-én 20 órakor indul a negyedik évad, ahol újra „találkozhatunk” kedvenc családunkkal. Szeptember 26-án Hillary Duff is visszatér a csatornára, ugyanis érkezik a Younger hatodik évada, melyben karaktere, Kelsey, a kiadó új vezetőjeként mutatkozik be a nagyközönség előtt.

A VIASAT6 is sok meglepetést tartogat a következendő hónapokra, szeptember 8-án 23 órakor érkezik Az eskü első évada, amelyben egy olyan korrupt világgal ismerkedhetünk meg, ahol a bűnbandát a társadalom védelmére felesküdött rendőrök alkotják. Az Árnyvadászok: A végzet ereklyéi is újabb évaddal színesíti majd a kínálatot, hiszen szeptember 9-én 23 órakor érkezik a sorozat második évada. Egy nappal később pedig, szeptember 10-én 23 órakor debütál a Marvel’s Runaways harmadik évada.

A tavaszi kihagyás után visszatér a csatornára a világhírű Amerikai Horror Story kilencedik, ezúttal egy nyári táborban zajló évada is, amelynek első epizódja szeptember 7-én 23 órakor kerül képernyőre.