petofitvrapkihivas az M2 Petőfi TV-vel

Készíts te is a mobiloddal egy videót, melyben egy ismert magyar hip-hop előadó valamelyik slágerét rappeled el. De fontos, hogy az otthonodban legyen rögzítve (tudod: #maradjotthon!) - hangzik az M2 Petőfi TV felhívása.

Plusz pont jár azért, ha a rappelésbe a szüleidet, vagy a testvéreidet is bevonod! Csak olyan slágert válassz, aminek szövegét szülői felügyelet nélkül is meg lehet hallgatni! A videót rakd ki a saját Facebook oldaladra #petofitvrapkihivas hashtag-gel - és a linkjét küldd el üzenetben az M2 Petőfi TV Facebook oldalára! A legjobb videókat a PetőfiLive-on és az M2 Petőfi TV Facebook-oldalán is bemutatják majd! - írják.