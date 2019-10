Új Trónok harca sorozatot rendelt be az HBO

Az HBO-hoz érkező új Trónok harca sorozat címe House of the Dragon lesz, és a készítők között ott van az eredeti történet írója, George R. R. Martin is.

Az HBO 10 részes sorozatrendelést adott le House of the dragon címen a Trónok harca előzménytörténetére. Az új show sztorija George R. R. Martin Tűz és Vér című könyvén alapul majd, mely 300 évvel a Trónok harca eseményei előtt játszódik. Maga az író is szerepel a készítők között a Kolónia című sorozat írójával, Ryan Condallal és a Trónok harca egyik rendezőjével, Miguel Sapochnikkal egyetemben - jelentette be az HBO.

Az új sorozat a Targaryen ház történetét fogja feldolgozni. "A Trónok harca világa tele van történetekkel" - mondta Casey Bloys, az HBO programigazgatója. - "Alig várjuk, hogy Miguellal, Ryannel és George-dzsal együtt felfedezhessük Westeros letűnt napjait és a Targaryen ház eredetét."