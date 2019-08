Új csatorna a UPC kínálatában

Rövid tesztidőszakot követően a UPC előfizetői most már élesben, és ki-ki a maga által szabadon választott időpontban tekintheti meg az Epic Drama kosztümös és történelmi filmes szériáit.

A UPC MyPrime előfizetői most már egy Epic Drama mappát is találnak a menükínálatban. A nagyívű drámák otthonaként aposztrofált, reklámmentes Epic Drama az egyik vezető nemzetközi médiavállalathoz, a Viasat Worldhöz tartozik.

"Bár a Viasat History, Nature és Explore, valamint Epic Drama csatornáinkkal elsősorban a televíziózás hagyományos fogyasztóinak kedvezünk, emellett igyekszünk nagy figyelmet fordítani azokra is, akik saját műsoridőt és tartalmat szeretnek összeállítani – mondta Horváth Tamás, a Viasat World kereskedelmi igazgatója. – A fiatalokra és a sorozatkedvelőkre egyaránt igaz, hogy az általuk választott tartalmakat az általuk választott időben szeretnék megtekinteni, ezért is dolgozunk azon folyamatosan, hogy minőségi sorozatainkkal Magyarországon is egyre több non-lineáris kínálatban szerepeljünk."

Az Epic Drama a közelmúltban olyan kosztümös sorozatoknak adott otthont, mint a Poldark, a Maltese – A maffianyomozó, vagy a Magyarországon forgatott Jamestown. Krimiszériák közül többszörösen elismert sorozatoknak újabb évadjait hozza folyamatosan, így például a Murdoch rejtélyeit, vagy az Oxfordi gyilkosságokat. A közeljövőben érkezteti a sikervárományos A kék könyv-projektet (Project Blue Book: nagyrészben titkosított amerikai projekt, amely az ’50-es, ’60-as évek égi jelenségeinek, azonosítatlan repülő tárgyainak kivizsgálására szakosodott), Aidan Gillennel a főszerepben.

"Fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan bővítsük és szélesítsük minőségi tartalmaink kínálatát, és az előfizetőink számára bármikor hozzáférhetővé tegyük azt. Az Epic Drama csatorna sorozatainak a UPC MyPrime kínálatába kerülésével ezen az úton megyünk tovább, és egyben alkalmazkodunk a televíziózás és tartalomfogyasztás új igényeihez is: előfizetőinknek a legnagyobb szabadságot és rugalmasságot biztosítjuk a hozzáférésben" – hangsúlyozta Takács Viktor, a UPC Magyarország content managere.