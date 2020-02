Új csatornák a UPC Directnél

A tavaly novemberben bevezetett UPC Direct Now applikációban pedig már az RTL Klub HD is megtalálható lesz.

Programpaletta bővítéssel indítja az évet a UPC Direct: a szolgáltató három új csatornával erősíti kínálatát.

A Life TV a közepes előfizetési csomagtól válik elérhetővé a 32. programhelyen. A csatorna nézői színes sorozatokból és talkshow-kból válogathatnak, a reality műsorokon és életrajzi filmeken keresztül belecsöppenhetnek pár órára a sztárvilágba is.

A Plus HD TV előfizetői további két új csatornának örülhetnek: az Epic Drama HD a 41. programhelyen, a Viasat Nature pedig az 75. programhelyen színesíti majd a kínálatot.

A szolgáltató a Medium TV és Medium HD TV csomaggal rendelkezőknek is kedveskedik újdonságokkal. A Life TV mellett ugyanis az eddig csak Plus HD TV csomaggal rendelkező előfizetők számára elérhető Viasat History és AXN már a két Medium csomagban is megtalálható lesz.

Akik akár útközben is szeretnek filmekben, műsorokban elmerülni, azoknak jó hír, hogy bővül a UPC Direct Now alkalmazáson keresztül elérhető csatornák száma: így már 51 csatornán követhetik kedvenc műsoraikat. Február 17-től az RTL Klub HD is bekerül az applikáció programpalettájába.

A UPC Direct ügyfelei a továbbiakban sem maradnak újdonságok nélkül, hiszen az RTL Magyarországgal kötött megállapodás keretében az év első felében várható még a Fillm+ HD, az RTL II HD, valamint az RTL Most+, az RTL prémium streaming szolgáltatásának bevezetése is - írják.