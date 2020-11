Új főszerkesztője lett a Femcafe.hu-nak

Nagy nevű, sikeres múltú főszerkesztővel folytatja pályafutását a Femcafe.hu, női online portál Kraszkó Zita személyében. A site korábbi főszerkesztője, Sajószegi Veronika 6 év sikeres vezetői jelenléte után anyai örömök elé nézett, így került sor a váltásra.

Kraszkó Zita alapvetően a televíziózás felől érkezik, de rendezőként és íróként is sikeres múltra tekint vissza. Kommunikációs szakemberként olyan produkciók műsorvezetői munkái fűződnek a nevéhez, mint a Balatoni Nyár, a Magyarország szeretlek, a Magyarország szépe választás, vagy mint az Oscar- díj átadásának rangos közvetítései. Improvizációs színházi múltja sok évre tekint vissza, a Los Angeles-i The Groundlings színházban tanult drámatechnikát, történetírást és dramaturgiát, amelyeket itthon televíziós sorozatok rendezőjeként kamatoztatott, 2014-ben pedig megalapította Hepp! nevű tréningcégét, amely beszédtechnikai és prezentációs tréningekkel és brandépítéssel foglalkozik.

A szakember színházi és televíziós múltja révén újult energiával dolgozik majd a Femcafe szerkesztőségi csapata élén azon, hogy a női tematikájú magazin olvasói egy személyesebb hangvételű, széles tartalmi palettát érintő színt vigyen a 25- 40 év közötti női célcsoport életébe - közölte a portál.

“Hatalmas megtiszteltetés számomra ez a kihívás és már most nagyon élvezem a közös munka minden percét. Rengeteg ötlettel és újítással szeretnék csatlakozni a site működéséhez, szem előtt tartva a mottóját »Femcafe.hu - Itt önmagam lehetek«. Szeretnénk a női közönségünknek egy olyan platformot biztosítani, ahol őszinte, ugyanakkor könnyed és szellemes tartalmakkal színesítjük a hétköznapjaikat, mindezt megfűszerezve a legújabb trendek és egyre több közéleti vagy kulturális témák nyomon követésével. Szeretnénk, ha az olvasóink megismerhetnék majd a névhez kapcsolódó arcokkal együtt a szerkesztőségünk tagjait, szerzőinket, bloggereinket. Tervezzük vlogok és podcastok elindítását, nagy nevek bevonását témáinkba, hogy minél sokszínűbb és kreatívabb módon tudjunk megjelenni. Azt gondolom, nagyszerű projektje a sitenak az online téren túlmutató, Inspiráló Nők díjátadó gála is, melyhez örömmel csatlakozom a jövő évtől személyes jelölőbizottsági képviseletemmel. A kezdeményezés során, televíziós közvetítés mellett, olyan egyéniségeket díjazunk, akik a reflektorfényben még kevésbé tudtak megmutatkozni, ugyanakkor komoly értékeket képviselnek a női társadalomban és példaértékűen egyensúlyoznak a női szerepek között. Továbbra is célunk minél több hétköznapi hősnő bemutatása, a szintén számos ilyen karaktert tartalmazó célcsoportunk számára” – fogalmazott Kraszkó Zita.

A rovatrendszer és a szerkesztőség csapata változatlan marad, Kraszkó Zita november 2-tól látja el a főszerkesztői feladatokat.