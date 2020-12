Új gasztroműsor indul Széll Tamással és Anger Zsolttal a Dunán

December 26-tól szombatonként 17 órától Széll Tamás Michelin-csillagos séf és Anger Zsolt színész, rendező jobbnál jobb, otthon is elkészíthető receptekkel készülnek a nézőknek - közölte az MTVA Sajtóirodája. A két házigazda zömében magyaros ételeket szolgál majd fel vendégeinek egy csipetnyi újragondolással. Természetesen nem hiányozhatnak olyan klasszikusok sem, mint a véreshurka, a töltött káposzta vagy a szalontüdő, persze nem a megszokott formában.

"A Főmenü egy igényes, hasznos és edukatív, ugyanakkor könnyed és vicces gasztroműsor, rögtön ráéreztünk az ízére. Úgy is mondhatnám, hogy mind testileg, mind lelkileg jóllaktunk egy-egy rész forgatása közben. Az már az első adás felvételénél egyértelmű volt, hogy nagyon jó lesz a sorozat" – kezdte Széll Tamás, aki igazán elégedett főzőtársával. - "Anger a legprofibb amatőr, a szó legnemesebb értelmében! Úgy mozog a konyhában, mint egy szakács. Sok trükköt lestem el tőle, főleg cukrászatban, amihez nekem nem volt sosem türelmem."

Minden epizód egy alapanyag köré szerveződik: a csirke-, a marha-, a disznó- és a vadhúsból készült ételek mellett pultra kerülnek az édesvízi halak, a tengeri herkentyűk vagy éppen a belsőségek is. Természetesen az édesszájúak is találnak kedvükre valót a műsorban.

"Azt hittem, kiugrom a bőrömből, hogy mennyire ízlett Tominak a Rigó Jancsi tortám. Még felvétel után is alig lehetett kicsavarni a kezéből" – mesélte Anger Zsolt, aki szerint a Főmenü egyik nagy erénye a vidámsága és a valódisága. – "Könnyen azonosulhat a néző, hiszen a két szereplő közül az egyik a főzés nagymestere, a másik pedig egy bátor amatőr. Szerintem a főzéshez nem kell más, mint bátorság és kíváncsiság a profik munkája iránt. Tamástól nemcsak a főzést lehet megtanulni, hanem a nyugodt rendet is, ami nélkül nem csak főzni nem lehet, hanem meggyőződésem szerint semmit az életben."

A sorozat első, karácsonyi részében ünnepi ételek kerülnek az asztalra. Amíg Széll Tamás töltött káposztát készít, addig Anger Zsolt egy klasszikus karácsonyi süteményt, a már említett Rigó Jancsi újragondolt változatát mutatja meg a nézőknek, amibe párja anyukájának különleges meggybefőttjéből is csempész. Majd levezetésként közösen ínycsiklandozó kacsamájat varázsolnak vendégük, Puskás Tivadar, színész és a maguk tányérjára.

A Főmenü többi epizódjába is érkezik a házigazdákhoz egy-egy olyan vendég, akik maguk is szoros kapcsolatban állnak a gasztronómiával. Megfordul náluk többek között Csőre Gábor, Deutsch Anita és az ország kedvenc pékje, Szabadfi Szabolcs is.

Egy kísérő műsor keretében pedig a nézők bejárhatják az országot, hogy megtudják: honnan jönnek a legjobb hazai termékek.

