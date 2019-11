A Made In Gyetván Csabával epizódonként egy-egy téma – például alapélelmiszerek, megújuló energia, robotika – köré csoportosítva mutatja be egy órában, hogyan készül mindaz, ami körülvesz bennünket.

A közel húsz éve futó Hogyan készült a Discovery Channel egyik legsikeresebb műsora. Nem véletlen, hogy a formátum más televízióknál is népszerűvé vált.

Gyetván Csaba régóta készít hasonló témájú tartalmakat. A nézők az ő szemén keresztül pillanthatnak be az egyébként legtöbbször nem látogatható helyekre, megismerkedhetnek azokkal az emberekkel is, akik ezeket a tárgyakat vagy termékeket készítik.

„Gyerekként órákat ültem a Discovery előtt a klasszikus Hogyan készült miatt, így érthető, hogy a Made In elindulásával egy álmom válik valóra. A Discovery a világ egyik legismertebb televíziós társasága, nagy felelősség és büszkeség erre a csatornára műsort készíteni” – mondta Gyetván Csaba.

– mondta Victoria Davies alelnök, a Discovery CEEMEA-régióért felelős vezetője.

A Made In Gyetván Csabával megtartja, de a műsorvezető tapasztalatait felhasználva meg is újítja a formátumot. A sorozat témák szerint csoportosítva mutatja be, hogyan készül mindaz, ami körülvesz minket. Az epizódok a nagyobb rendszerek összefüggéseit is feltárják: megtudhatjuk, hogy ezek a termékek hogyan kapcsolódnak egymáshoz és a mi mindennapi életünkhöz. Csaba azt is megvizsgálja, a gyártás során hogyan érvényesülnek a fenntarthatóság elvei.

A négyrészes első évad decemberben szerdánként este 8 órakor kerül a Discovery Channel műsorára. Az egyes részek témái:

1. epizód: Mi lapul a konyhánkban?

2. epizód: Megújuló energiák

3. epizód: Szupergépek

4. epizód: Könnyen, gyorsan finomat