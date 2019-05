Új kategóriákkal érkezik a 2019-es MTV Movie & TV Awards

Nyilvánosságra hozta az MTV a 2019-es MTV Movie & TV Awards jelöltjeinek listáját. Az új kategóriákat is felvonultató díjátadót június 17-én tartják New Yorkban helyi idő szerint 21 órakor.

Az MTV Movie & TV Awardson idén először díjat adnak át „Legmémkompatibilisebb pillanat”, „Valódi hős” és „Királyi reality” kategóriákban is, de a természetesen a jól ismert kategóriákra is lehet szavazni. Külön érdekesség, hogy a show házigazdája, Zachary Levi a „Legjobb hős” és a „Legkomikusabb alakítás” kategóriájában is érintett a Shazam!-ban nyújtott teljesítményének köszönhetően.

A 2019-es MTV MOVIE & TV AWARDS jelöltjei:

LEGJOBB FILM

Bosszúállók: Végjáték

Csuklyások – BlacKkKlansman

Pókember: Irány a Pókverzum!

To All the Boys I’ve Loved Before

Mi

LEGJOBB SOROZAT

Big Mouth

Trónok harca

Riverdale

Schitt’s Creek

The Haunting of Hill House

LEGJOBB MOZIFILMES ALAKÍTÁS

Amandla Stenberg (Starr Carter) – A gyűlölet, amit adtál

Lady Gaga (Ally) – Csillag születik

Lupita Nyong’o (Red) – Mi

Rami Malek (Freddie Mercury) – Bohém rapszódia

Sandra Bullock (Malorie) – Madarak a dobozban

LEGJOBB ALAKÍTÁS SOROZATBAN

Elisabeth Moss (June Osborne/Offred) – A szolgálólány meséje

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – Trónok harca

Gina Rodriguez (Jane Villanueva) – Jane the Virgin

Jason Mitchell (Brandon) – The Chi

Kiernan Shipka (Sabrina Spellman) – Chilling Adventures of Sabrina

LEGJOBB HŐS

Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel) – Marvel Kapitány

John David Washington (Ron Stallworth) – Csuklyások – BlacKkKlansman

Maisie Williams (Arya Stark) – Trónok harca

Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man) – Bosszúállók: Végjáték

Zachary Levi (Billy Batson/Shazam) – Shazam!

LEGJOBB FŐGONOSZ

Jodie Comer (Villanelle) – Killing Eve

Joseph Fiennes (Commander Fred Waterford) – A szolgálólány meséje

Josh Brolin (Thanos) – Bosszúállók: Végjáték

Lupita Nyong’o (Red) – Mi

Penn Badgley (Joe Goldberg) – You

LEGJOBB CSÓK

Camila Mendes & Charles Melton (Veronica Lodge & Reggie Mantle) – Riverdale

Jason Momoa & Amber Heard (Aquaman & Mera) – Aquaman

Ncuti Gatwa & Connor Swindells (Eric Effiong & Adam Groff) – Sex Education

Noah Centineo & Lana Condor (Peter Kavinsky & Lara Jean) – To All the Boys I’ve Loved Before

Tom Hardy & Michelle Williams (Eddie Brock/Venom & Anne Weying) – Venom

REALITY ROYALTY – KIRÁLYI REALITY

Jersey Shore: Family Vacation

Love & Hip Hop: Atlanta

The Bachelor

The Challenge

Vanderpump Rules

LEGKOMIKUSABB ALAKÍTÁS

Awkwafina (Peik Lin Goh) – Kőgazdag ázsiaiak

Dan Levy (David Rose) – Schitt’s Creek

John Mulaney (Andrew Glouberman) – Big Mouth

Marsai Martin (Little Jordan Sanders) – Little

Zachary Levi (Billy Batson/Shazam) – Shazam!

ÁTÜTŐ ALAKÍTÁS

Awkwafina (Peik Lin Goh) – Kőgazdag ázsiaiak

Haley Lu Richardson (Stella) – Két lépés távolság

Mj Rodriguez (Blanca Rodriguez) – Pose

Ncuti Gatwa (Eric Effiong) – Sex Education

Noah Centineo (Peter Kavinsky) – To All the Boys I’ve Loved Before

LEGJOBB ÖSSZECSAPÁS

Avengers: Endgame – Captain America vs. Thanos

Captain Marvel – Captain Marvel vs. Minn-Erva

Game of Thrones – Arya Stark vs. the White Walkers

RBG – Ruth Bader Ginsburg vs. Inequality

WWE Wrestlemania – Becky Lynch vs. Ronda Rousey vs. Charlotte Flair

LEGJOBB VALÓDI HŐS

Alex Honnold – Free Solo – Mászókötél nélkül

Hannah Gadsby – Nanette

Roman Reigns – WWE SmackDown

Ruth Bader Ginsburg – RBG

Serena Williams – Being Serena

LEGFÉLELMETESEBB ALAKÍTÁS

Alex Wolff (Peter) – Örökség

Linda Cardellini (Anna Tate-Garcia) – A gyászoló asszony átka

Rhian Rees (Dana Haines) – Halloween

Sandra Bullock (Malorie) – Madarak a dobozban

Victoria Pedretti (Nell Crain) – The Haunting of Hill House

LEGJOBB DOKUMENTUMFILM

At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal

McQueen

Minding the Gap

RBG

Surviving R. Kelly

LEGJOBB MŰSORVEZETŐ

Gayle King – CBS This Morning

Nick Cannon – Wild ‘n Out

Nick Cannon – The Masked Singer

RuPaul – RuPaul’s Drag Race

Trevor Noah – The Daily Show with Trevor Noah

LEGMÉMKOMPATIBILISEBB PILLANAT