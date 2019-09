Új megoldást jelentett be a SES

A SES Satellite and OTT in sync megoldása a műhold felé tartó forrásjelet IP hálózaton keresztül a műholddal párhuzamosan továbbítja.

A SES legújabb megoldása, amely az amszterdami IBC2019 szakvásáron mutatkozik be, a műholdak biztosította sebességgel juttatja el az IP jeleket az OTT (over-the-top) platformokra, így szinkronizálva az OTT és műholdas adásokat, hogy még jobb nézői élményt biztosítsanak. A „Satellite and OTT in sync” nevet viselő megoldással a műsorszolgáltatók a televíziós adás és az OTT szolgáltatások közötti késleltetés megszüntetésével egységesebb élményt tudnak nyújtani az egy vagy több képernyőt követő nézőknek.

Már pár másodpercnyi eltérés az egyes képernyők között elronthatja az élő közvetítés varázsát, de idáig komoly kihívás volt ennek a felszámolása. A SES egyedi technológiával oldja meg ezt a szinkronizálást, hogy a műsorszolgáltatók biztosak lehessenek benne, hogy a nézők teljes átadhassák magukat a felejthetetlen pillanatoknak - írják.

A SES Satellite and OTT in sync megoldása a műhold felé tartó forrásjelet IP hálózaton keresztül a műholddal párhuzamosan továbbítja. Az alacsony késleltetésű kódolás alkalmazásával és az IP streamre a forrásnál történő csatlakozással a megoldás képes a műholdakkal szinkronban továbbítani a tartalmakat az OTT platformokra. A technológia másodpercekkel csökkenti a hagyományos televíziós adás és más, alacsony késleltetésű OTT szolgáltatások vagy hagyományos OTT műsorszolgáltatások közötti eltérést.

„Napjainkban a műsorszolgáltatók igyekeznek minél jobb élményt nyújtani az élő közvetítéseknél, különösen a prémium sporteseményeknél, hogy ezzel erősítsék és növeljék vállalkozásukat. Ha egy szurkoló OTT platformon néz egy fontos meccset, és azt hallja, hogy kinn az utcán a bárban már a gólt ünneplik míg ő még a rúgást se látta, akkor óriási lesz a csalódása” - szemléltette Ferdinand Kayser, a SES Video vezérigazgatója. „Hibrid videoszolgáltatóként a SES képes műholdas és OTT megosztáshoz is feldolgozni a forrásjelet, így a műsorszolgáltatók egyedi és egységes adást nyújthatnak, ami kielégíti a végfelhasználói igényeket.”