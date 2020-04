Új műsor indul Szöllősi Györgyivel és az E.ON támogatásával

A legnagyobb podcast-lejátszókban ingyenesen elérhető műsor az idén a koronavírus járvány gazdasági hatásaival, a talpon maradás és a kilábalás lehetőségeivel, a válság jelentette új lehetőségek felismerésével foglalkozik.

A műsorvezető, Szöllősi Györgyi, aki minden adásban egy-egy egyedi, tanulságos történeten keresztül mutatja be, hogyan és mit lehet tanulni korábbi krízisekből, emellett vendégei példát is mutatnak, inspirációt adnak, hogyan érdemes kezelni a válságot és készülni a kilábalásra. A műsor most megjelent adása a válságok korai szakaszában jellemző attitűdről, a hárításról, majd a történtek feldolgozásáról és az újrakezdésről szól.

“A TODOLIST üzleti podcast létrejötte jól leképezi a világban történt hatalmas változásokat. Az eredeti formátumunkat a stábbal hetek alatt újra kellett terveznünk. Így született meg a krízisek köré épített koncepciónk. Olyan válságokat mutatunk meg, amelyekből tanultunk vagy éppen tanulhattunk volna. Ezekkel a példákkal segítjük az üzleti élet szereplőit, hogy kilábaljanak a kialakult helyzetből” - mondta Román Balázs kreatív producer.

“Még tavaly kezdtük el a Betone-nal közösen a podcast fejlesztését, és az eredeti terveinket ugyanúgy megváltoztatta a jelenlegi helyzet, ahogy sok esetben azokét is, akikhez szólni szeretnénk. Az E.ON számára most kiemelten fontos, hogy a kihívások közepette is partnere legyen minden ügyfelének, és örülünk neki, hogy támogatásunkkal egy olyan jó példákat bemutató, tanulságos, pozitív gondolkodást sugárzó műsor készül, amelyből a hallgatók erőt, energiát meríthetnek” – mondta Losonczi Gergely, az E.ON szóvivője.