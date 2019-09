2019 nyarán kezdett forgatni első saját, új stúdiójában a csatorna. A 250 nm-es stúdiótérben jelenleg háromféle modern konyharész alakítható ki, függően az itt forgatott sorozatok igényeitől.

A díszletet Rajcsányi Balázs díszlet- és látványtervező alkotta, akinek az volt a feladata, hogy egy gyorsan átvariálható, a különböző tematikákhoz könnyen illeszkedő stúdióbelsőt álmodjon meg, amelynek a segítségével pillanatok alatt más és más konyhai hangulat teremthető a forgatásokra.

Az öt kamerával rögzített főzőműsorok négy országra, négy nyelven készülnek, a magyar mellett a cseh, a szlovák és a román TV Paprika nézőkhöz. Közös pont mindegyikben, hogy a helyi nézői visszajelzések határozzák meg a műsorok tematikáját. Így Magyarországon alapvető szempont a praktikum, a gyorsan elkészíthető ételek, könnyen követhető receptek, az egyszerűen beszerezhető alapanyagok.

Az összesen 80 epizódnyi új műsort egytől egyig a TV Paprika új stúdiójában rögzítették, az első premier pedig a hazai sorozat lesz szeptemberben, ezt októbertől a cseh, a román és a szlovák bemutatók követik. Karácsonyra mindegyik szereplő rengeteg ünnepi ötlettel készül, amelyeket egy-egy négyrészes sorozattal vetít a TV Paprika decemberben.

A TV Paprika éppen 15 évvel ezelőtt, 2004-ben indult. Akkor a TV Paprika volt az első és egyetlen főzőcsatorna a hazai televíziós piacon, és vezető szerepét máig őrzi - írják.

Az első magyar premier az új stúdióból:

A sorozat főszereplői a TV Paprika mesterszakácsa, Bede Róbert, valamint a süteményeiről megismert Kapusi Gerti. Az „Egy sima, egy fordított” című műsor új, 2. évadának kezdése szeptember 16., 18:55 óra.

Minden epizódban négy új receptet mutatnak be, egy kis csavarral. A két főétel ugyanis – a praktikumot szem előtt tartva - azonos alapanyagból készül, csakúgy, mint a két desszert. Így Robi nokedli- és kolbászvariációkat mutat, de arra is bíztat, hogy sárgaborsóból ne csupán remek főzeléket, de humuszt is készítsünk, sőt: egy túrógombóc alapból izgalmas levesbetétet hozhatunk ki, ám pirított szalonnával, sült csirkecombbal köretnek is kiváló fogás lesz. Gerti rizsfelfújtat és tejberizstortát is készít, de azt is megmutatja, mit kezdhetünk a muffinsütésen túl a muffintepsivel – amely kiválóan használható egy fagyasztott sajttortához, de egy villásreggelihez is, ha tojásfészkeket sütünk benne - teszik hozzá.