Új tailer érkezett a Steiner Kristóf főzős YoutTube műsorához!

A Kristóf's Kitchen in The Studios október 1-jén startol Kristóf új YouTube csatornáján, ahol Balázs Andi és Sári Évi is egy eddig ismeretlen oldaláról mutatkozik be.

„Kristófot régóta ismerem és szeretem, kicsit úgy éreztem magam, mint egy baráti összejövetelen, ahol rég nem látott, egymásnak fontos emberek megbeszélik, hogy mi történt a másikkal az elmúlt időszakban" – árulta el Sári Évi az új műsor forgatása kapcsán. „Közben persze finomabbnál finomabb ételeket varázsolt a közönségnek, amiben boldogan segédkeztem. Mellette bármikor újra lennék kukta."

Az adás másik vendége Balázs Andi, akivel Évi közös öltözőn osztozik a Karinthy Színházban, így hosszú évek óta jó barátnők. Most négyesben főztek, hiszen a Kristóf's Kitchen in The Studios minden epizódjában részt vesz sous chefként a műsorvezető párja, Nimrod Dagan is. „Ez egy abszolúte nekem való találkozás volt. Mintha egy házibuliba csöppentem volna. Persze mindenkinek járt a keze és a szája" – mesélte Balázs Andi. „Én ugyan húsevő vagyok, de imádtam ezeket az ízeket. Ha Kristóf esetleg hozzánk költözne és minden nap ilyen ételeket készítene nekünk, szerintem le tudnék mondani a húsról egy életre."

A Kristóf's Kitchen első epizódja Balázs Andival és Sári Évivel október 1-jétől érhető el a Kristóf's Kitchen YouTube csatornán, melyre már bárki feliratkozhat. A következő hetekben pedig Szabó Simon, Spitzer Gyöngyi alias Soma Mamagésa és Kiss Péter Balázs is birtokba veszi majd Kristóf konyháját!