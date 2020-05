Új táncos showal készül a TV2

A TV2 ősszel induló, vadonatúj, Dancing with the Stars című show műsorában hírességek lépnek a színpadra és táncprodukciókkal versenyeznek egymással.

Ősszel debütál a TV2-n a BBC Studio, Dancing with the Stars című világsikerű, eredeti formátumának első magyar évada. A táncos showműsor eddig több, mint 3500 epizóddal és 350 évaddal futott sikeresen világszerte, és hamarosan a magyar közönség előtt is bemutatkozik. A versenyben hétről hétre újabb táncprodukciókat mutatnak be a megmérkőző hírességek. A tévénézők pedig otthonról szavazhatnak kedvenceikre, az így beérkezett voksok, valamint a zsűri pontjainak együttese határozza meg, ki folytathatja a versenyt, és ki az, akinek búcsúznia kell a mezőnytől - írják közleményükben.

A műsor Strictly Come Dancing néven indult 2004-ben az Egyesült Királyságban, ahol főműsoridőben folyamatosan győzedelmeskedett. A legutóbbi évad fináléja 12,5 milliós nézőcsúcsot ért el. A nemzetközi porondon Dancing with the Stars néven ismert műsor világszerte is az egyik legtöbbet értékesített BBC Studio formátum lett. A táncos showműsor licenszét már 58 ország vásárolta meg. Népszerűségét igazolja, hogy az Egyesült Államokban már a huszonnyolcadik szériáig jutott, Lengyelországban a huszonharmadik, míg az Egyesült Királyságban a tizenhetedik évadánál jár a műsor.