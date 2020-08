Új zsűrivel tér vissza a Sztárban sztár

A műsor hatodik szezonjában Stohl András, Liptai Claudia, Papp Szabi és Majka véleményezték a fellépő énekeset. A SorozatWiki információi szerint a Sztárban sztár új zsűrivel folytatódik, 2020-ban Bereczki Zoltán, Papp Szabi, Kökény Attila és Köllő Babett lesznek a műsor ítészei. A hírrel kapcsolatban megkeresték a csatornát, ahol a TV2 Sajtóosztálya megerősítette, hogy valóban ők négyen lesznek a Sztárban sztár hetedik évadának ítészei.

Bereczki Zoltán 2013-ban megnyerte a Sztárban sztár első évadát, majd a második, a harmadik és a negyedik szezonban ő volt a műsor egyik zsűritagja. A produkció ötödik etapjában a Supernem frontembere, Papp Szabi újonc ítészként mutatkozott be, majd a műsor hatodik és most a hetedik szezonjában is látható lesz. Kökény Attila viszont most először ül be a Sztárban sztár zsűrijébe. Új szerepkörben próbálja ki magát a Sztárban sztárban Köllő Babett is, aki a VIASAT3-as Feleségek luxuskivitelben című realityben vált ismertté.