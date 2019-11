Újabb jogokkal bővül 2020-ban a Sport TV kínálata

2020. január 9-26. között rendezik meg Ausztriában, Norvégiában és Svédországban a férfi kézilabda Európa-bajnokságot. A tornát – beleértve a magyar válogatott meccseit – a Sport TV fogja közvetíteni. Méhes Gábor, Bartha Zoltán és Borsos Attila jelentkezik majd a csatornától, és kíséri figyelemmel a mérkőzéseket.

2020. december 3-20. között pedig a Sport TV közvetíti majd a Dániában és Norvégiában zajló női kézilabda Eb-t. Ezen kívül az elkövetkező években a Spanyol Kupa mérkőzései is a Sport TV-n lesznek láthatók. Ezt már a december közepétől követhetik a nézők, egészen az április 18-ig.

„Páratlan az a kínálat, amivel idén decemberre és 2020-ra készülünk. Büszkék vagyunk rá, hogy a kézilabda Eb-n a Sport TV képernyője előtt szurkolhatnak a nézők, és hogy 8 magyar klubcsapatunkért szoríthatunk a klubkézilabda legizgalmasabb időszakában. Immár hagyomány, hogy több nemzetközi kupa döntőjében is érdekeltek vagyunk, ez reményeink szerint így lesz 2020-ban is. Könnyen lehet, hogy december 12-én dől el, hogy a Ferencváros csapata érdekelt lesz tavasszal is az Európa Ligában. A Spanyol Kupáról mit is mondhatnánk? Egy olyan sorozat, ahol a Barcelona és a Real Madrid indul, mindig magában rejti egy újabb El Clásico lehetőségét…” – árulta el Málnay B. Levente, AMC Networks International – Central and Northern Europe ügyvezető alelnöke a Sport TV téli műsorkínálatáról. Majd hozzátette: „Ezekről a meccsekről és eseményekről nem szabad lemaradni.”