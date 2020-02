Február 4-én tartották a MEME éves televíziós hirdetési seregszemléjét, a NonSpotot, melyen a legnagyobb televíziós társaságok mutatták be innovatív hirdetési megoldásaikat, és beszéltek a 2020-as terveikről.

A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete (MEME) idén február elején tartotta meg a szokásos évi NonSpot konferenciáját, ahol a hirdetők megismerkedhettek a televíziós társaságok legújabb non-spot és innovatív hirdetési megoldásaival. A csatornák képviselői ennek érdekében esettanulmányokon keresztül mutatták be a saját ajánlataikat.

A Discovery előadója, Baron Ágnes elsősorban az Eurosport 1 sportszponzorációs lehetőségeit részletezte, felsorolva azokat a sportokat és sporteseményeket, amelyek a leggyakrabban szerepelnek a csatornán, melynek hirdetésértékesítése február 1-jén indult az Atmediánál. Kiemelte a Discovery saját gyártású sorozatát, a Made in Gyetván Csabával-t, amely a vártnál is jobban szerepelt a csatorna műsorán, az átlagos nézettséghez képest 38%-kal több embert ültetett le a tévé elé, és a csatorna negyedik legnézettebb műsora lett.

A TV2-től a csatorna értékesítési igazgatója, Csikesz Erika ismertette a tavalyi eredményeiket, majd részletes esettanulmányt mutatott be a sikeresnek értékelt Strepsils kampányról, mely a Sztárban sztár leszek! műsorral szoros együttműködésben futott. A kampány 21%-os közösségarányt, 6,2 millió videóindítást, több mint 600 ezer Facebook-, és közel 300 ezer Instagram-elérést generált. A TV2 bejelentette az újonnan induló, Nicsak, ki vagyok? című zenés műsor műsorvezetőjét és szereplőgárdáját is, melyről bővebben ITT írtunk.

A Sony Magyarországtól Török Eszter a saját gyártású műsoraikon – mint amilyenek az Ízig-vérig, az Ide süss! vagy a 200 első randi – keresztül mutatta be, hogyan működtek a tavalyi évben a non-spot reklámmegoldásaik. Felvezették egy új, saját formátumos dokureality, a Celebs in solitary érkeztét és reklámlehetőségeit is. Az új Viasat 6-os műsorban celebeket zárnak be 5 napra egy konténerbe, ahol semmi kapcsolatuk nem lehet a külvilággal, közben pszichológus figyeli, hogy viselik az egyedüllétet.

Az RTL Klub képviseletében Bakcsy Szilárd a saját gyártású tartalmaikon keresztül mutatta be a jól működő, bejáratott és az innovatívabb, izgalmasabb reklámmegoldásaikat. A csatorna hangsúlyozta még az X-Faktor és a Pepsi – a tavalyi évben a Pepsi Max – hosszan tartó és sikeres együttműködését, amely 2019-ben 14 millió videóindítást hozott az online felületen.

Piros Máté az AMC-től a tematikus kábelcsatornák fontosságára hívta fel a figyelmet. Valamint azt hangsúlyozta, hogy érdemes kilépni a non-spot megszokott kereteiből, és például szponzor finanszírozta műsorok gyártásában gondolkodni, mert ez segíthet a hirdetőknek kitűnni a reklámok sorából.

A ViacomCBS előadója, Malgorzata Kosciuk a lengyel és a magyar piac sikeres kampányairól és hirdetéseiről beszélt, a magyar piacon az egyik ilyen volt a Mélyvíz című, Comedy Centralon futó minisorozat. Ezt a szériát a jövőben is folytatják, így továbbra is lesz lehetőség termékelhelyezésre benne. Másik előadójuk, Végvári Attila pedig a location based experience-ről beszélt, hiszen a Nickelodeonnak, akárcsak a Disney-nek, vannak vidámparkjai és hoteljei, ahol ugyancsak lehetőség nyílik hirdetések elhelyezésére.