Újra hamisított a köztévé?

Valódi politikai nyomást kell gyakorolni, mi is ezért vagyunk itt – ennyit vágtak be a köztévé híradójában Hadházy Ákos MTVA-székház előtti, hétfői beszédéből, ami aztán úgy jelent meg az M1 híradójában, mintha az ellenzéki politikus a közmédia műsorszerkesztésére akarna nyomást gyakorolni. Csakhogy Hadházy nem a műsorszerkesztésről beszélt, hanem egy konszenzusos vezető kinevezéséről az MTVA élére (a jelenlegi vezérigazgató, a hírhamisító Papp Dániel helyett), valamint a fizetett kormánypropaganda törvényi tiltásáról, ahogy az a Mérce élő közvetítéséből is kiderül az ellenzékiek hétfői közös sajtótájékoztatójáról - írja az Index.

"Sokan azt kérdezik ilyenkor, hogyan lehet ezt elérni, el lehet-e ezt érni. Én akkor vissza szoktam kérdezni: megtettünk-e mindent, mindenki megtett-e mindent azért, hogy vége legyen ennek az egészen gyalázatos kormánypropagandának. Valódi politikai nyomást kell gyakorolni, mi is ezért vagyunk itt, és ezért hívunk nagyon sok embert is ide. Fogunk még ide jönni nagyon sokan. Ha nagyon sokan jövünk, akkor fogunk eredményt elérni" – zárta felszólalását Hadházy Ákos.