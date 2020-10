Újraindul a Kossuth Rádió diákrovata

A VÁLASZ-UTAK 2012-ben debütált a Kossuth Rádióban Keresztes Ilona és Mohácsi Edit szerkesztésében a Vendég a háznál című családi magazin pénteki rovataként. A műsorban tizenéves fiatalok beszélgetnek őket érintő kérdésekről, dilemmákról. Egy-egy kérdésre különböző utakon haladva, de közösen keresik a válaszokat.

A felvételek nem csak a stúdióban készülnek ezentúl, hanem külső helyszíneken is, valamint vendégek is érkeznek majd a fiatalokhoz.

„Egy év után újra összeállt a csapat, szépek és okosak! Külön öröm, hogy mostantól a Kossuth Rádió pénteki adása mellett a VÁLASZ-UTAK podcaston is elérhető lesz a fiatalok beszélgetése” – árulta el Keresztes Ilona a műsor felelős szerkesztője, aki azt is hozzátette, hogy a jövőben tervezik az „Osztályterem Stúdió” megvalósítását is: „Ennek keretében hazai és külhoni középiskolákat látogatunk majd meg, és beszélgetünk az ott tanuló fiatalokkal.”