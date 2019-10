2020-ban is az Arénában lesz a Pilvaker

„Az első Aréna Pilvaker előtt tele voltunk kétséggel, nagyon izgultunk, hogy meg tudjuk-e ugrani a feladatot, „legyőzni” a hely monumentalitását” – árulta el Takács Ákos, a Pilvaker ötletgazdája. „Rengeteg szeretetet kaptunk, hatalmas élmény volt mindannyiunknak, hogy több mint 12 000 emberrel együtt ünnepelhettük március 15-ét. Ez a sokezer fős közönség együtt szavalta, énekelte József Attilát, Ady-t és Petőfit, megtelt az Aréna költészettel. Másnap én már úgy ébredtem, hogy tudtam, min szeretnék javítani, mit lenne jó máshogy csinálni 2020-ban. Talán mondhatom, még több ötletünk és álmunk van, mint tavaly, ezeket szeretnénk az alkotótársakkal megvalósítani.”

Most megérkezett a 2020-as Pilvaker teaser-videója is, a Petőfi Irodalmi Múzeum jóvoltából exkluzív helyen, a múzeum épületében forgathatott a csapat. Az „Egy estém otthon” című Petőfi-vers inspirálta dal videója arra reflektál, hogy Petőfi apja nem ismerte el a költő hivatását, sérelmezte azt, hogy fia nem lett kétkezi munkás. A videót a Kastner koncepciója alapján a 235 gyártotta, feltűnik benne Fura Csé, Marsalkó Dávid, Deego, Diaz, Járai Márk, a Pilvaker-csapatban ezzel a dallal debütáló Siklósi Örs és Fluor Tomi is.

„Az én szemszögemből ez a dal arról szól, hogy amióta világ a világ, minden generáció azt gondolja, „bezzeg az én időmben”! Közben pedig igazából semmi sem változik, minden generáció ugyanolyan vad, csak mások az eszközei. Nekünk a digitális világ, a mobiltelefonok” – fejti ki a videó kapcsán Fluor Tomi. „Azt biztos, hogy én nem szeretnék olyan felnőtt lenni, aki nincs tisztában azzal, hogy mi történik körülötte a világban, csak utálkozik mindenen. Nem kell félni az újdonságoktól!”

A 2020-as március 15-i Red Bull Pilvakeren fellép többek között Deego, Diaz, Fluor Tomi, Fura Csé, Járai Márk, Lábas Viki, Marsalkó Dávid, Papp Szabi, Sub Bass Monster, Szakács Gergő, Szivák Zsolt és még sokan mások. Az este kihagyhatatlan fellépője, a Pilvaker oszlopos tagja, Kautzky Armand színművész. A jegyek október 31-én délelőtt 10 órától vásárolhatók meg a Funcode oldalán.