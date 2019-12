A Guardian és a Times is imádta a Fesztiválzenekart

„Nincs ennél jobb Beethoven interpretáció” – írta a Budapesti Fesztiválzenekar londoni koncertjei után a The Guardian, mely szerint Schiff András zongoraművész játéka „tele volt meglepetéssel és gyönyörűséggel”. A kritikus szerint a zenekar által megszólaltatott Dvořák-szimfóniák is „hibátlanul, kedvesen” szólaltak meg.

A The Art Desk Nagylelkűség és derű címmel közölt cikket londoni fellépésükről, míg a The Times így jellemezte koncertjüket: „friss, meglepő, szellemes és emberi”. A kritikus szerint olyan karakteres a játékuk, hogy azt még egy marslakó is felismerné. A londoni koncertek csúcspontja a két Beethoven-zongoraverseny volt. Ahogy a szerző fogalmazott: Schiff András játékára „megnyílt a mennyek kapuja”, ebben pedig ideális partner volt a BFZ.

A Wiener Zeitung az Európai diadalmenet címet adta a bécsi hangversenyükről közölt beszámolójának. „A koncert szemnek, fülnek és a testnek is élvezet volt” – fogalmazott a szerző.

Egy cikk sem ment el amellett, hogy a Fesztiválzenekar ezen a turnéján már nem csak ráadásként énekelt: a hivatalos programba emelték ezt a világszinten is egyedülálló produkciót.

Londonba és Hamburgba májusban rezidens zenekarként tér vissza Fischer Iván és zenekara, a szólista pedig ezeken a koncerteken is Schiff András lesz.

Itthon legközelebb december 12-én, 13-án és 15-én lép fel a Budapesti Fesztiválzenekar Sir Mark Elder vezényletével, Vilde Frang (hegedű) és Truls Mørk (cselló) szólójával a Müpában.