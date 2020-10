A Pókember 3-ban Doctor Strange is feltűnik

Doctor Strange is szerepelni fog a Pókember harmadik részében. A Tom Holland által megformált Peter Parker, vagyis Pókember hőstársának, Doctor Strange-nek a szerepét ezúttal is Benedict Cumberbatch alakítja, akit a nézők már jól ismerhetnek a 2016-os Doctor Strange-ből, a Thor: Ragnarökből, valamint a Bosszúállók széria utolsó két filmjéből.

A hírek szerint Doctor Strange mint Pókember mentora fog feltűnni az új moziban, ezzel mintegy átveszi Tony Stark szerepét - írja a The Hollywood Reporter. Az online magazin azt is hozzáteszi, hogy a harmadik részben találkozhatunk egy ismerős főgonosszal is. Visszatér Electro, méghozzá ugyanaz a Jamie Fox fogja megformálni, aki egy másik Pókember szériában, az Andrew Garfield nevével fémjelzett A csodálatos pókemberben már játszotta a karaktert.

A Pókember 3 forgatása várhatóan még ebben a hónapban elkezdődik Atlantában Jon Watts rendezésében - írja az MTI.