A Várkert Bazárba költözik az irodalom

André Aciman, Bödőcs Tibor és Nádas Péter is fellép az őszi Margón.

“A költészet jobb, mint a sózott hal. Jobb még a gőzhajóknál is” – hangzik el az izlandi díszvendég, Jón Kalman Stefánsson Menny és Pokol című regényfolyamában, és ezt a Margó sem gondolja másként. A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál kapcsolódó programjaként a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron újra a könyvkultúra központja lesz négy napra a Várkert Bazár október 10-13. között.

A Bookline, a Volvo Autó Hungária, az Aegon Művészeti Díj és a Canon támogatásával megvalósuló rendezvényen mutatja be legújabb könyvét többek között Babarczy Eszter, Barnás Ferenc, Bartis Attila, Bödőcs Tibor, Darvasi László, Gárdos Péter, Karafiáth Orsolya, Kiss Judit Ágnes, Kukorelly Endre, Láng Zsolt, Molnár T. Eszter, Nádas Péter, Nyáry Luca, Szántó T. Gábor, Szécsi Noémi és Tóth Edu.

Amerikából, Csehországból, Dániából, Hollandiából, Izlandról, Portugáliából és Svédországból is érkeznek a Margóra a külföldi szerzők. Itt lesz a Szólíts a neveden című regényével, és Oscar-díjas adaptációjával világszerte ismertté vált André Aciman, Bas Rosenbrand, Jakub Plachý, Elisabeth Åsbrink, Afonso Cruz, Sissel-Jo Gazan, Kim Leine és Jón Kalman Stefansson is.

Folytatódik az irodalom- és olvasásnépszerűsítő beszélgetéssorozat, a Margó Extra, amelyben a könyveken és az olvasmányélményeken keresztül ismerhetjük meg Lilut, Lovasi Andrást, Mautner Zsófit és Vitáris Ivánt. A legfiatalabb korosztályt rengeteg gyerekprogrammal igyekszik bevonni a Margó a könyvek világába: Hámori Gabriella felolvas, a Szívünk rajta gyereksarokban az interaktív programok mellett kis könyves játszótér alakul.

Rendhagyó előadás során mutatják be Krasznahorkai László új regényét Haumann Péter és a dobos, Miklós Szilveszter közös műsorában. A fesztivál az Ivan & The Parazollal indul és Lovasi András koncertjével zárul, itt mutatják be a Rossz versek című film DVD-kiadásához készült novelláskötetet koncertbe ágyazott felolvasószínházzal.

Az nlc-vel közösen rendezik meg a Félnap a holnapért című konferenciát a jövőt érintő legfontosabb kérdésekről Al-Ghaoui Hesnával, Orvos-Tóth Noémivel, de beszélgetnek Melinda Gates és Greta Thunberg frissen megjelent könyveiről is.

A rendezvényen ötödik alkalommal adják át a legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat, melynek nyertese a pénznyeremény mellett 10 millió forint értékű kereskedelmi és médiatámogatást kap a Bookline jóvoltából.

A könyvvásáron 46 kiadó mutatja be az ősz legfrissebb könyvmegjelenéseit, melyen idén először a Margó is bemutatja saját kiadású sorozatának első kötetét Simon Márton válogatásában. A Canon közreműködésével készülő limitált példányszámú kötet témája a klímaváltozás, melybe válogatott versek, kisprózák és egy nagyinterjú is helyet kap. A kötetbemutató a Margó első napján lesz.