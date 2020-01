A kritikusok szerint a Volt egyszer egy Hollywood 2019 legjobb filmje

A legjobb forgatókönyv díját is ők vihették haza, és Brad Pitt kapta meg a legjobb mellékszereplőnek járó díjat. A legjobb színésznek járó díjat a Joker főszereplőjének, Joaquin Phoenixnek ítélték oda. A legjobb rendező kategóriájában pedig két nyertest hirdettek ki: Sam Mendes az 1917-ért részesült ebben az elismerésben, illetve Bong Joon Ho az Élősködőkért.

Ugyan a Golden Globe gálán nem tarolt Netflix, most nem ez volt a helyzet, Az ír című film kilenc díjat kapott, Laura Dern lett a legjobb mellékszereplő a Marriage Storyban nyújtott alakításáért, Eddie Murhy legújabb filmje, a Dolimite is my name lett a legjobb vígjáték, a Bojack Horseman pedig a legjobb animációs sorozat, de a When They See Us is kapott díjat, illetve Toni Collette is az Unbelievable miatt - írja az Index.

Hozzáteszik, az HBO-nak sem lehet oka panaszra, Regina Kinget és Jean Smartot is díjazták a Watchman című sorozatban nyújtott alakításukért, Stellan Skarsgård pedig a Csernobilnak köszönhetően most már nemcsak egy Golden Globe tulajdonosa.