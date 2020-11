Egyre nagyobb szerep jut a magyarországi streaming-szolgáltatóknál a magyar tartalmaknak. A Nemzeti Filmintézet csütörtökön induló online filmtára, a magyar alkotásokat bemutató FILMIO erre a sikerre épít.

A Netflix-nél és az HBO GO-nál jelenleg 50-50, a Cinegonál 28 magyar produkció közül válogathatnak az előfizetők. A népszerűségüket igazolja, hogy ezeken a platformokon számos magyar film – legutóbb az Akik maradtak a Netflix-en, a Drakulics elvtárs az HBO GO-n, a Napszállta a fesztiválkedvencekre fókuszáló Cinego-n – bekerült a legnézettebb alkotások aktuális listájára - közölte a Nemzeti Filmintézet, amelynek csütörtökön indul az online filmtára, a magyar alkotásokat bemutató FILMIO.



– ez derült ki a Nemzeti Filmintézet által megrendelt kutatásból, amelyet a Kantar-Hoffmann készített. A nemzetközi statisztikák egyértelműen azt mutatják, hogy a járványhelyzet hatására jelentősen megnőtt a streaming-előfizetők száma. Az Ipsos ez év áprilisában publikált felméréséből az szűrhető le, hogy ez a trend idehaza is hasonlóan alakult: a válaszadók 47%-a mondta azt, hogy a járványhelyzet előtti időszakhoz képest gyakrabban néz streamingcsatornán keresztül elérhető tartalmat.

A további növekedés borítékolható, ezt jelzi előre a statista.com is: 2020-ra világszinten a népesség 11,9%-a számít VoD-tartalomfogyasztónak, 2025-re ez az arány várhatóan 17,2%-ra nő majd. Simon Murray, a Digital TV Research alapító-elemzője a kelet-európai piacot tanulmányozva állapította meg, hogy





A streaming népszerűségének növekedése a magyar mozgókép tartalmak szempontjából is kedvező hír, mivel még szélesebb közönséghez juthatnak így el a hazai alkotások. A hazai piacon jelen lévő szolgáltatók mindegyikénél fontos törekvés, hogy folyamatosan bővítsék a magyar gyártású tartalmakból elérhető kínálatot.

A Netflix a világ vezető internetes szórakoztató szolgáltatásaként egy éve indította el lokalizált verzióját Magyarországon. Azóta is folyamatosan bővíti a magyar felirattal és szinkronnal ellátott produkcióinak listáját, illetve





Az első év végéig 50 népszerű magyar filmet tettek hozzáférhetővé az előfizetőknek. Ezen belül 2019-ben és 2020-ban összesen 37 mozifilmet vásároltak meg a Nemzeti Filmintézettől. Köztük nemzetközi ismertségig jutó alkotásokat (pl. Saul fia, Napszállta, Akik maradtak), az elmúlt években készült, műfajilag sokszínű magyar filmeket (pl. Nyitva, Curtiz) és korábbi hazai filmsikereket (pl. Valami Amerika, Kaméleon, Csak szex és más semmi). A magyar filmek többször szerepeltek már a szolgáltató felületén közölt, magyarországi Top 10-es listán, legutóbb az Akik maradtak került a legnépszerűbbek közé.

Az HBO GO 2017 novemberétől fizethető elő önállóan Magyarországon. A Netflix-szel összehasonlítva nem csupán az a jelentős különbség, hogy korábban elindult a magyarországi szolgáltatásuk, hanem az is, hogy







Az első évben épp az Aranyélet miatt is könyvelhetett el rendkívül sok új előfizetőt az HBO GO, és általánosan elmondható, hogy a magyar filmek és sorozatok jellemzően hosszú ideig vonzzák a nézőket a csatornán. Legújabb hazai produkciójuk a Simon Kornél és Gryllus Dorka főszereplésével készült Zuniverzum: Jelenetek egy szerelemből. A rövidfilm különlegessége, hogy a nem saját gyártású tartalmak közül ez az első, ami először az HBO GO-n látható. A színes kínálatban egyaránt szerepelnek magyar filmek, sorozatok, dokumentumfilmek – a Testről és lélekről, a Rossz versek, Az állampolgár, az 1945, vagy a Lajkó, cigány az űrben is megtalálható a szolgáltatónál.







Ez a mutató azért is tekinthető kiemelkedőnek, mert az HBO GO kínálatában a világ vezető sorozatai és amerikai stúdiófilmjei is szerepelnek. Ráadásul az idén szeptemberben náluk debütáló Drakulics elvtárs vagy korábban a FOMO – Megosztod, és uralkodsz is bekerült a legnézettebb TOP filmek közé az oldalon. Rendkívül népszerű az októbertől elérhető dokumentumfilm, a Visszatérés Epipóba is – a legjobb magyar dokumentumfilm nézettséget hozta, többen nézték, mint például a Westworld című sorozatot.



Köztük nemzetközi fesztiválsikereket, jelentős magyar alkotásokat is találunk. A 20 legnézettebb film között sokszor szerepel hazai alkotás, bekerült már az Akik maradtak, a Nagyi Projekt, a Csak a szél és legutóbb a Napszállta. A kínálatban jelenleg mintegy 250 film szerepel ebből 30 magyar. De ez csak a kezdet, a szolgáltatónak mindenképpen célja a hazai gyártású tartalmak folyamatos bővítése.



A hiánypótló szolgáltatás hozzáférést ad a nézőknek a magyar film nagy klasszikusaihoz, valamint a közelmúlt legjobb hazai alkotásaihoz egyaránt.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) a magyar mozgóképszakma irányításáért felelős szervezetként elkötelezett, hogy sikeres, minőségi alkotások készüljenek, amelyek a nézők számára a mozikban és a képernyőkön egyaránt különleges élményt nyújtanak, szórakoztatnak és kulturális értéket teremtenek - ismertette a szervezet.

Borítókép: az Akik maradtak című magyar film egyik jelenete