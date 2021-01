A klasszikus zenében egyedülállónak számító oldal féléves fejlesztés eredményeként jött létre, a tartalmak június elsejéig ingyen felfedezhetők.

Az Óbudai Danubia Zenekar oldalán mindenki a saját ízlése és tempója szerint haladhat a zeneművek és ezáltal önmaga megismerése felé.







"Nem a megszokott módon, vagyis zeneszerzők és műcímek szerint tettük kereshetővé a zenéket, hanem hangulatok szerint. Ezáltal megváltoztatjuk a felhasználók kiindulópontját. Így nem azzal az attitűddel kell az oldalra jönni, hogy én most klasszikus zenét, például Beethovent szeretnék hallgatni, hanem sokkal inkább azzal a nyitottsággal, hogy valaki szeretné megtudni, vannak-e olyan művek a klasszikus zenében, amelyek tetszenének neki, a személyiségéhez vagy a pillanatnyi hangulatához passzolnak. Fontosnak tartottuk, hogy egészen rövid részletek is elérhetővé váljanak, hiszen nem biztos, hogy valakinek van kedve és ideje egy teljes szimfóniát végighallgatni. Egy egyperces videóból azonban el tudja dönteni, hogy közel áll-e hozzá a stílus. Ezután tovább tud menni, és meg tudja hallgatni az egész művet, vagy akár egy egész koncertet is" – emeli ki Hámori Máté, a zenekar művészeti vezetője.



A videólejátszások alapján pedig a rendszer alkalmazkodik a felhasználóhoz, és az ízlésének megfelelő javaslatokat ajánl fel.



"Korábbi projektjeinknek köszönhetően erős termékfejlesztői háttérrel rendelkezünk, az oldal építésénél a lehető legmodernebb technológiai háttérrel dolgoztunk. Fontos volt számunkra, hogy amennyire tudjuk, a nulláról írjuk meg az oldalt, így annak adatbázis, backoffice és frontend része is teljesen a mi munkánk. Az admin felület elkészítéséhez olyan technológiákat használtunk, mint React, Redux, Redux-Saga, a publikus rész pedig többnyire szerveren van renderelve a jobb Seo érdekében, amihez pug template engine-t használtunk. A backend Node.js-ben van megírva. Rengeteg integrációt is használunk az oldal skálázhatóságának érdekében, amazon aws-t, vimeo API-t, mailchimp-et és a sendgrid-et. Mindenre kiterjedő tesztelés után tettük publikussá az oldalt, ami szerencsére zökkenőmentesen működik. Mi is napi szinten használjuk az oldalt zenehallgatásra és az analitikákból is úgy látjuk, hogy a felhasználók is szívesen töltik itt az idejüket" - meséli Feles Dániel, a BitRaptors fejlesztője.

Az Út a zenéhez oldalon a gyerekeknek szóló videóktól a zenés meditáción át a klasszikus szmokingos koncertig szinte mindent megtalálhatunk, ami zene. A felület egyúttal az Óbudai Danubia Zenekar online otthona is, ahol a zenekar korábbi kiemelt koncertjei, ifjúsági előadásai mellett az élő közvetítések is elérhetők lesznek.

