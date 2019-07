Egy sor új szuperhősfilmet jelentett be a Marvel

A Marvel elnöke, Kevin Feige több tucatnyi hollywoodi filmsztár kíséretében beszélt a közönségnek a stúdióban készülő tíz új szuperhősfilmről. Mahershala Ali megjelenését nagy ováció fogadta.

Natalie Portman megerősítette, hogy a negyedik Thor-filmben is szerepelni fog. A Thor: Love and Thunder című produkcióban ismét Jane Fostert játssza, de ezúttal vele lesz Thor pörölyének ereje is. A 2021. november 5-én debütáló filmet Taika Watiti rendezi.

Az új Marvel-filmek között számoltak be a The Eternals című produkcióról, amelyben Angelina Jolie és Salmy Hayek is szerepel. A Chloé Zhao rendezésében születő film olyan embernek látszó halhatatlan lényekről szól, akiknek különleges képességeik vannak. A produkciót a tervek szerint 2020 novemberétől láthatja majd a közönség a mozikban.

Az első ázsiai amerikai szuperhősfilm, a Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings is elkészül a Marvelnél. A főszereplő kungfumestert, Shang-Chit a kanadai színész, Simu Liu alakítja, és a szereposztásban Awkwafina, a Kőgazdag ázsiaiak sztárja is feltűnik. A 2021 februárjában a mozikba kerülő filmet Destin Daniel Cretton rendezi.

Shang-Chi apja kínai, anyja amerikai, a hős csaknem ötven éve jelent meg először a Marvel-képregényekben.

A Marvel a Fekete özvegy című produkcióról is tájékoztatta a rajongókat. A szuperhősfilmet, amelyben Scarlett Johansson játssza Natasha Romanoffot, már egy hónapja forgatják, számos jelenetét Budapesten vettek fel.

Feige a Comic Con színpadán megerősítette, hogy készül a Fekete Párduc 2., A galaxis őrzői 3., a Marvel kapitány 2., és a Fantasztikus négyes is folytatódik. A Doctor Strange folytatását, a Doctor Strange in the Multiverse of Madness című epizódot pedig Scott Derrickson rendezésében, Benedict Cumberbatch főszereplésével 2021 májusától nézheti meg a közönség a mozikban - írja az MTI.