Egy színpadon Básti Juli és Stohl András

A kapcsolatok és a nőket érintő témák mintha még hangsúlyosabb szerepet kapnának a Centrál Színház idei évadában, mint korábban. Tracy Letts legújabb műve, A nevem Mary Page Marlowe is azon darabok közé tartozik, amely komoly női szerepeket kínál. Minden jelenetben más más korában látjuk Mary Page Marlowe-t, a puzzle-szerű darab 11 jelenetből épül fel. Egyszer 19, aztán 63, majd 40, vagy 56 éves nő jelenik meg a színpadon, így mindkét színésznőnek több lehetősége van arra, hogy egészen különböző életkorú nőket alakítson, ami önmagában komoly kihívás.

„A színház dolga – és ez jól is esik - beleszólni a női emancipációról folyó párbeszédbe, hiszen ez korunk egyik kényes témája, mely a #metoo mozgalommal nagy lendületet vett. A Nemek és igenek-ben is ezt vizsgáltuk, de már a Jó emberek című előadásunkkal is erről próbáltunk beszélni. A nők kötelességei már mindenben egyeznek a férfiakéival, a jogaik alakulása is ezt teszi? A nevem Mary Page Marlowe feltétlenül ezt a kérdést feszegeti” – nyilatkozta Puskás Tamás rendező.

Tracy Letts világhírű amerikai drámaíró és színész 2008-ban Pulitzer-díjat kapott az Augusztus Oklahomában című művéért, 2013-ban pedig Tony-díjjal méltatták a Booth Színház béli Nem félünk a farkastól-ban nyújtott George-alakítását. A nevem Mary Page Marlowe az egyik legújabb darabja, melyet a hazai közönség most láthat először. A Centrál Színház előadásában Básti Juli és Borbély Alexandra mellett Sztarenki Dóra, Stohl András, Scherer Péter, Mészáros Piroska, Buza Tímea, Fehér Tibor, Ódor Kristóf, Rada Bálint, Cserna Antal, Hőnig Emma, Maszlag Bálint, Schmidt Sára, Kramer Lujzi és Pálfi Dávid lépnek színpadra.

A nevem Mary Page Marlowe rendezője Puskás Tamás. A jelmeztervező Kárpáti Enikő, a díszlettervező Bagossy Levente, a fordító Puskás Samu.