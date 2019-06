Elindult a Kecskeméti Animációs Fesztivál

A kecskeméti rajzfilmstúdió melletti Hankovszky ligetben kialakított Népmese játszótér elemeit Kő Boldizsár képzőművész tervezte, akinek nevéhez olyan különleges mesejátszótérek fűződnek szerte Magyarországon, mint a Zöld Péter a Millenárison, a visegrádi Mátyás király játszótér vagy a Benczúr-kert. A Népmese játszótéren van sárkányvár, rajzfilm- és körhinta és pásztoros mókuskerék is.

A játszótér átadásával megnyílt 14. Kecskeméti Animációs Filmfesztivál (KAFF) és 11. Európai Animációs Játékfilm és TV-Film Fesztivál, amelynek versenyprogramjába - a több mint 200 beérkezett magyar nevezésből - két egész estés alkotás, 14 diákfilm, 22 rövidfilm, 23 televíziós sorozatepizód és 28 alkalmazott animáció került, emellett mintegy 30 film az információs programba. Az európai versenyben 5 egész estés alkotás, 28 sorozatepizód és 6 tévéfilm látható, valamint 12 animációt vetítenek versenyen kívül.

Az animációt ünneplő programsorozat idén is népszerűsít egy földrészt, ezúttal az afrikai filmtermésből látható válogatás, de a kontinens motívumai elevenednek meg fényfestés keretében is a Katona József Könyvtár homlokzatán június 21-én. Emellett külön blokkot szentelnek a kortárs japán animációnak a japán-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 150. évfordulója alkalmából.

A fesztiválon előadást tart a most készülő Toldi-sorozatról Jankovics Marcell, munkásságába vezet be Michael Dudok de Wit, amerikai animációs tapasztalatairól beszél Csupó Gábor, Orosz István pedig az animációs filmkészítésig vezető útját mutatja be. A fesztiválon kiállítás látható Ishu Pathel, Csáki László, Haui József, Bognár Éva Katinka, valamint Horkay István munkáiból. A rendezvényen bemutatják Varga Zoltán legújabb könyvét, amely a kecskeméti rajzfilmstúdió történetét dolgozza fel, valamint Kollarik Tamás és Fülöp József Magyar Animációs Alkotók I. című riportkötetét, amelyben magyar animációs alkotókkal készült interjúk olvashatók.

A világ animációs fesztiváljait bejárt Ruben Brandt, a gyűjtő, valamint a Salamon király kalandjai című egész estés alkotások mellett a magyar rövidfilmes versenyprogramban debütál itthon Andrasev Nadja legújabb animációja, a Szimbiózis. Szintén a rövidfilmek között látható Buda Flóra Anna Entropia című diplomafilmje, amelyet a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) animáció tanszékének készített. A rendezvényen vetítik először nyilvánosan Rófusz Ferenc új alkotását, Az utolsó vacsorát.