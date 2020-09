Elkezdődött az új magyar kémfilm forgatása

Fazakas Péter rendezésében, szeptember első hetében elkezdődött az új magyar kémfilm, A játszma, az itthon és külföldön is kultfilmmé vált A vizsga folytatásának forgatása.

Lajos Tamás producer kiemelte: „A célunk egy olyan izgalmas, igényes, látványos, kémfilm készítése, amely egyszerre fesztivál- és közönségfilmként is képes világszerte megszólítani és meglepni A vizsga rajongóit, miközben új nézőket is toboroz a magyar filmnek. Ezért is tervezzük A játszmát 2021-ben - az első rész tizedik évfordulóján - bemutatni a hazai mozikban.”

1963, Budapest. Az állambiztonság tisztje, Jung András (Nagy Zsolt), élete tökéletes: boldogan él feleségével, Évával (Hámori Gabriella) és az egyetlen dolog, ami előléptetését hátráltatja, egy versengő kolléga, Kulcsár (Scherer Péter). Amikor felbukkan a múltból egy lezáratlan ügy kapcsán a legendás kém, Markó Pál (Kulka János), fordulat fordulatot követ és kezdetét veszi egy könyörtelen párharc, ahol senki és semmi nem az, aminek látszik, és egyetlen emberi gesztus az életedbe kerülhet.

Fazakas Péter rendező elmondta: „Aggodalmat, feszült és lelkesítő izgalmat, alázatot és energiát egyszerre éreztem, amikor megkaptam a felkérést, hogy én rendezzem A játszmát. Engem a döntések mozgatórugói érdekelnek, a magukat függetlennek megélő emberek gyakran sejtszinten működő érzései. A játszma azt feszegeti, kiben bízhat az ember, megélheti-e valójában a saját érzelmeit, tehát lehet-e igazán önmaga.”

„Tíz év telt el A vizsga forgatása óta. Azóta folyamatosan azon törtem a fejem, hogyan hozhatnám vissza a főszereplőket, hogyan dobjam be őket egy új kémjátszmába úgy, hogy az friss, fordulatos és meglepő legyen a nézőknek. Most végre megtaláltam a módját. A játszma Markó és Jung párharcának következő izgalmas fejezete, amelyben a hatvanas évek kádári titkosszolgálata minden eddiginél veszélyesebb állambiztonsági akcióba kezd” – foglalta össze Köbli Norbert, A vizsga és A játszma forgatókönyvírója.

A játszma a FilmPositive gyártásában készül, producere Lajos Tamás (Örök tél, A berni követ, Apró mesék), rendezője Fazakas Péter (Árulók, Szabadság - Különjárat), a forgatókönyvet Köbli Norbert (Örök tél, Trezor, A berni követ, A vizsga) írta, operatőre Nagy András (Örök tél, Félvilág), vágója Kovács Zoltán, látványtervezője Vinnai Petra, jelmeztervezője Kemenesi Tünde.