Hollywoodban indította az évadot a Fesztiválzenekar

A Rolling Stone szerint a Hollywood Bowl ott van az USA tíz legjobb élőzenés koncerthelyszíne között. Nyáron a Los Angeles-i Filharmonikusok, az év többi részében pedig a Hollywood Bowl Zenekar otthonául szolgál. Olyan fellépők álltak már a színpadán, mint a The Beatles, a The Doors, a The Rolling Stones, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Elton John, Cher, Jason Mraz, a Depeche Mode, Lady Gaga, Kanye West vagy a Linkin Park. A klasszikus zenei fellépők listája sem kevésbé impozáns, a teljesség igénye nélkül Yo-Yo Ma, Sir Simon Rattle, Zubin Mehta, Lang Lang, Itzhak Perlman és Joshua Bell is muzsikált már itt.

Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar 25 év után tért vissza erre az ikonikus helyszínre, ahol három különböző programmal léptek fel. A BFZ-t már a beharangozóban „ünnepelt vendégzenekarként”, Fischer Ivánt pedig „briliáns karmesterként” emlegették. A Los Angeles Times kritikájában kiemelte, hogy az együttes, amelyet joggal tartanak számon a világ élvonalában, mindent a lehető legnagyobb komolysággal csinál. Az első koncertprogramról a kritikus így írt: „Beethoven Egmont-nyitánya perzselő volt, Brahms I. szimfóniája fenséges, Bruch negédes hegedűversenyét ritka fennköltséggel adta elő a zenekar és kifinomult játékú szólistája, Nicola Benedetti. A mélység volt a rendezőerő ezen a csodálatos estén, ahol minden a lehető legmagasabb minőségű volt.” A BFZ harmadik koncertje után a LAT azt is megállapította: a BFZ bebizonyította, miért van ma is nagyon nagy szükségünk Mozartra - olvasható a közleményben.

© Kevin Yatarola

A zenekar New York-i koncertjét is „kihagyhatatlan eseményként” harangozták be, a közönség soraiban pedig ott ült Louis Langrée, a Mostly Mozart Fesztivál zeneigazgatója, és a világhírű jazztrombitás óriás, a Jazz at Lincoln Center zeneigazgatója, Wynton Marsalis is.

A fesztiválon harmadszor lépett fel az együttes. A New York Times szerint a vendégzenekarok felfrissítik a Mostly Mozart Fesztivált, a BFZ játékát pedig „vibrálónak és éleslátónak” nevezte a szerző, aki külön kiemelte, milyen fontos és sokat mondó gesztus volt Langrée jelenléte a koncertjükön.

A Budapesti Fesztiválzenekar itthon a 2019–20-as koncertszezont egy ingyenes Közösségi Héttel kezdi szeptember 2. és 10. között, majd Budapesten folytatják a Müpával közös fesztiváljukkal, az Európai Hidakkal szeptember 18-tól, ahol idén minden az olasz kultúra körül forog majd. A fesztivál egyik szenzációja Fischer Iván legújabb operarendezése, Monteverdi Orfeója, amelyhez a karmester-rendező az eredeti szövegkönyvet alapul véve maga komponált befejezést.