A Magyar Filmakadémia Egyesület a Nemzeti Filmintézet támogatásával 2020. február 26-29. között rendezi meg a Magyar Filmdíj 2020 - Magyar Mozgókép Szemlét, melynek programja immár nyilvános.

Immár nyilvános a Magyar Filmdíj 2020 - Magyar Mozgókép Szemle programja – www.mozgokepszemle.hu. A Magyar Mozgókép Szemlén 59, Magyar Filmdíjra jelölt alkotást vetítenek majd a Corvin moziban, köztük a Valan, az Akik maradtak, a Drakulics elvtárs, a FOMO - Megosztod és uralkodsz, az Apró mesék, a Guerilla, a Seveled, a Most van most, a Szép csendben és a Szeretlek mint Állat! című nagyjátékfilmeket. A tévéfilmek közül a Foglyok, az Egy másik életben, a Házasságtörés és a Nino bárkája szerepel a programban, valamint a Cseppben az élet, a Tabukról tabuk nélkül, az Alvilág, a 200 első randi és A mi kis falunk című televíziós sorozatok egy-egy epizódját, továbbá tíz animációs filmet, tíz ismeretterjesztő filmet, tíz kisjátékfilmet és tíz dokumentumfilmet is nagy vásznon nézhetnek majd meg a nézők.

A televíziós forgalmazású filmek - tévéfilm, kisjátékfilm, dokumentumfilm, ismeretterjesztő film és animációs film és televíziós sorozatok – ingyenesen, a mozifilmek pedig kedvezményes 500 Ft-os áron tekinthetők majd meg. Jegyek február 22-étől válthatóak a Corvin Mozi jegypénztárában, vagy online a corvinmozi.hu oldalon.

A jelölt filmek mellett az internetes világból jövő mozgóképek válogatásából, a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatóinak filmjeiből, valamint a Magyar Filmakadémia Egyesület Életműdíjas alkotóitól is láthat egy-egy filmet a nagy közönség. Így a programban szerepel Szabó István Apa - Egy hit naplója című alkotása, Gertler Viktor Az aranyember című filmje, melyben Béres Ilona és Pécsi Ildikó látható, András Ferenc Veri az ördög a feleségét című filmje Pécsi Ildikóval a főszerepben, Bereményi Géza Eldorádó című alkotása Eperjes Károllyal a főszerepben és Lugossy László Szirmok, virágok, koszorúk című filmje Cserhalmi Györggyel a főszerepben. Szakmai programok is színesítik majd a filmes esemény kínálatát, melyek közül kiemelkedik az újonnan megalakult MADOKE (Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete) nyílt vita fóruma a Magyar Filmakadémia szervezésében, amely a dokumentumfilmes műfajok határairól és alkotóiról szól.

Magyar Filmakadémia Egyesület a Nemzeti Filmintézet támogatásával 2020. február 26-29. között rendezi meg a Magyar Filmdíj 2020 - Magyar Mozgókép Szemlét. Február 25-én Szabó István új filmje, a Zárójelentés nyitja a Magyar Filmdíj 2020 - Magyar Mozgókép Szemlét a Corvin moziban. A Magyar Filmdíj győztes alkotásait a Magyar Filmakadémia tagjai titkos szavazáson választják ki, a díjátadót március 5-én este a Vígszínházban rendezik majd meg.

MAGYAR FILMDÍJ – 2020 - JELÖLTEK

Legjobb játékfilm

Jelöltek:

Akik maradtak, rendező: Tóth Barnabás, producerek: Mécs Mónika, Mesterházy Ernő

Apró mesék, rendező: Szász Attila, producerek: Lajos Tamás, Köves Ábel

Drakulics elvtárs, rendező: Bodzsár Márk, producerek: Pék Csaba, Tőzsér Attila

FOMO - Megosztod és uralkodsz, rendező: Hartung Attila, producerek: Iványi Petra, Major István

VALAN, rendező: Bagota Béla, producer: Kántor László

Legjobb rendező

Jelöltek:

Bagota Béla - Valan

Bodzsár Márk - Drakulics elvtárs

Kárpáti György Mór - Guerilla

Szász Attila - Apró mesék

Tóth Barnabás - Akik maradtak

Legjobb forgatókönyv

Jelöltek:

Bagota Béla - Valan

Bodzsár Márk - Drakulics elvtárs

Kerékgyártó Yvonne, Hartung Attila - FOMO - Megosztod és uralkodsz

Köbli Norbert - Apró mesék

Muhi Klára, Tóth Barnabás - Akik maradtak

Legjobb férfi főszereplő

Jelöltek:

Hajduk Károly - Akik maradtak

Krisztik Csaba - Valan

Nagy Zsolt - Drakulics elvtárs

Váradi Gergely - Guerilla

Yorgos Goletsas - FOMO - Megosztod és uralkodsz

Legjobb női főszereplő

Jelöltek:

Bognár Lulu - Szép csendben

Fátyol Hermina - Szeretlek mint Állat!

László Panna - FOMO - Megosztod és uralkodsz

Tenki Réka - Seveled

Walters Lili - Drakulics elvtárs

Legjobb operatőr

Jelöltek:

Garas Dániel - Valan

Hartung Dávid - Guerilla

Marosi Gábor - Akik maradtak

Nagy András - Apró mesék

Reich Dániel - Drakulics elvtárs

Legjobb díszlet

Jelöltek:

Antal-Fógel Adrienn – Guerilla

Ágh Márton - Drakulics elvtárs

Damokos Csaba - Valan

Rajk László - Akik maradtak

Valcz Gábor - Apró mesék

Legjobb zeneszerző

Jelöltek:

Csorba Lóránt, Csengery Dániel - Seveled

HolyChicks zenekar (Emil Snabb, Jason Atkinson és David Knauer) - Most van most

Keresztes Gábor - Drakulics elvtárs

Pacsay Attila, Parádi Gergely - Apró mesék

Pirisi László - Akik maradtak

Legjobb vágó

Jelöltek:

Duszka Péter Gábor - FOMO - Megosztod és uralkodsz

Hargittai László - Apró mesék

Kornis Panni - Szép csendben

Mógor Ági - Akik maradtak

Szalai Károly- Valan

Legjobb hang

Jelöltek:

Balázs Gábor - Valan

Juhász Róbert és Székely Tamás - Szép csendben

Lente Viktor - FOMO - Megosztod és uralkodsz

Tőzsér Attila - Drakulics elvtárs

Zándoki Bálint - Akik maradtak

Legjobb maszk

Jelöltek:

Hortobágyi Ernella, Hufnágel Mariann (fodrász) - Apró mesék

Hortobágyi Ernella - Valan

Kozma Éva, Halász Míra - FOMO - Megosztod és uralkodsz

Kund Barbara - Akik maradtak

Nagy Andrea - Seveled

Legjobb jelmez

Jelöltek:

Füzes Eszter - Drakulics elvtárs

Lengyel Rita - Akik maradtak

Sinkovics Judit - Valan

Schreiter Lilla - FOMO - Megosztod és uralkodsz

Szlávik Juli - Guerilla

TÉVÉFILM

Legjobb tévéfilm

Jelöltek:

Egy másik életben, rendező: Tasnádi István

Foglyok, rendező: Deák Kristóf

Házasságtörés, rendező: Vitézy László

Nino bárkája, rendező: Miklauzic Bence

Legjobb rendező

Jelöltek:

Deák Kristóf - Foglyok

Miklauzic Bence - Nino bárkája

Tasnádi István - Egy másik életben

Vitézy lászló - Házasságtörés

Legjobb forgatókönyv

Jelöltek:

Maruszki Balázs - Nino bárkája

Tasnádi István, Veres Attila - Egy másik életben

Vitézy László, Sz. Szabó István - Házasságtörés

Vörös András - Foglyok

Legjobb női főszereplő

Jelöltek:

Gera Marina - Nino bárkája

Illés Nagy Maja - Egy másik életben

Nemes Wanda - Házasságtörés

Sodró Eliza – Foglyok

Legjobb férfi főszereplő

Jelöltek:

Fekete Ernő - Foglyok

Molnár Áron- Egy másik életben

Nagy Péter- Házasságtörés

Znamenák István - Nino bárkája

Legjobb operatőr

Jelöltek:

Csukás Sándor - Egy másik életben

Gózon Francisco - Foglyok

Pap Ferenc - Házasságtörés

Seregi László - Nino bárkája

Legjobb díszlet

Jelöltek:

Antal-Fógel Adrienn - Egy másik életben

Klímó Péter - Nino bárkája

Siska Tamás - Házasságtörés

Valcz Gábor - Foglyok

Legjobb zeneszerző

Jelöltek:

Balázs Ádám - Foglyok

Jávorka Ádám - Nino bárkája

Monori András - Egy másik életben

Legjobb vágó

Jelöltek:

Barsi Béla - Nino bárkája

Csillag Manó - Foglyok

Csillag Mano - Házasságtörés

Mezei Áron - Egy másik életben

Legjobb hangmester

Jelöltek:

Madaras Attila - Egy másik életben

Madaras Attila - Házasságtörés

Madaras Attila - Nino bárkája

Terffy Máté - Foglyok

Legjobb maszk

Jelöltek:

Fekete Rita - Egy másik életben

Jakóts Katalin - Házasságtörés

Kriskó Ancsa, Vincze Gabriella - Foglyok

Tóth Anikó - Nino bárkája

Legjobb jelmez

Jelöltek:

Balai Zsuzsanna - Házasságtörés

Ignjatovic Kristina - Egy másik életben

Sinkovics Judit - Foglyok

Zelenka Nóra - Nino bárkája

Legjobb animációs film

Jelöletek:

Az utolsó vacsora - Rendező: Rófusz Ferenc, Producerek: Rofusz Ferenc, Hajdú Zsófia

Bela - Rendező: Tóth Roland, Producerek: Topolánszky Tamás Yvan, Sümeghy Claudia, Konecsni Krisztián

Belső könyvtár - Rendező: Kondor Attila, Producer: Ordódy Judit

Boxi, a film – Rendező-producer: Klingl Béla

Budapest Spaceport: A tolvajok - Rendező: Bálint Szilárd, Producer: Ordódy Judit

Kippkopp a hóban - Rendező: Fabók Szilvia, Producer: Tama Mikori

Lidérc úr - Rendező: Tóth Luca, Producerek: Osváth Gábor, Lukács Péter Benjámin, Ron Dyens

Szimbiózis - Rendező: Andrasev Nadja, Producerek: Sipos Orsolya, Fülöp József, Emmanuel-Alain Raynal, Pierre Baussaron

Szökési sebesség - Rendező: Rebák Tamás, Producer: Kiss Melinda

Tesók - Rendező: Nagy Marci, Producerek: Deák Dániel, Osváth Gábor

Legjobb dokumentumfilm

Jelöltek:

A báró hazatér - Rendező: Breier Ádám, Producerek: Horváth-Szabó Ágnes, Halász Júlia, Kálmán Mátyás, Muhi Pires, Muhi András Pires, Romwalter Judit, Breier Ádám

A fegyházlelkész – Rendező-producer: Varga Ágota

A létezés eufóriája - Rendező: Szabó Réka, Producerek: László Sára, Gerő Marcell, Szabó Réka

Csak családról ne - Rendező: Kis Anna, Producerek: László Sára, Gerő Marcell

Emmi néni csodálatos élete - Rendező: Száraz Eszter, Producerek: Ecsedy Márton

Ketten - Rendező: Dobray György, Producerek: Dobray György, Détári Géza

Lili - Rendező: Hegedüs Péter, Producerek: Muhi András, Rebecca Mcelory, Ferenczy Gábor

Mignon - Rendező: Oláh Kata, Producerek: Oláh Kata, Elbaz Ela, Csukás Borbála

Ott legbelül dal van… - Rendező: Mohi Sándor, Producerek: Buglya Sándor, Péterffy András

Vonal fölött - Rendező: Nagy Anikó Mária, Producerek: Ugrin Julianna

Legjobb kisjátékfilm

Jelöltek:

A buszsofőr - rendező: Borbás Dávid, producerek: Törköly Róbert, Détári Géza, Fényes András

A mentor - rendező: Szabó Szonja, Producerek: Pataki Ági, Kenesei Edina

Balansz - rendező: Csata Hanna, Producerek: Mécs Mónika, Mesterházy Ernő, Alföldi Nóra, Bosnyák Miklós

Casting - Rendező: Csoma Sándor, Producerek: Mécs Mónika, Mesterházy Ernő, Alföldi Nóra, Mártonffy Zoltán, Dreissiger László, Deák Dániel

Két csík - Rendező: Dudás Balázs, Producer: Pataki Ági

Maszatvár – rendező: Szakonyi Noémi Veronika, producerek: Hutlassa Tamás, Ugrin Julianna

Reggelim a vacsorád - Rendező: Pantyi Petra, Producerek: Pálos György, Pfeiffer Linda

Szerepzavar - Rendező: Szirmai Márton, Producerek: Tóth Barnabás, Rajna Gábor, Szirmai Árpád, Faragó Attila, Grüll Péter, Molnár Levente

Szokásjog - Rendező: Füzes Dániel, Producerek: Füzes Dániel, Gor Fanni, Szentiványi Gábor, Grőger Nándor

Újjászületés - Rendező: Dombrovszky Linda, Producerek: Major István, Mihályfy Borbála

Legjobb ismeretterjesztő film:

Jelöltek:

Az elízium kém - Rendező: Jamrik Levente, Producerek: Törköly Róbert, Détári Géza, Fényes András

A létezés- szakmában dolgozom – Rendező-producer: Keserű Judit

A vádlott vádló - Rendező: Szentgyörgyi Bálint, Producerek: Czomba Albert, Szentgyörgyi Bálint

Élet, öröm, zene - Rendező: Sólyom András, Producerek: Sólyom András, Élő Nóra

Kodály mindenkié - Rendezők: Kékesi Attila, Papp Gábor Zsigmond, Producer: Papp Gábor Zsigmond

Néhány mondat a szabadságról – Rendező- producer: Szalay Péter

Nicky, a másik fiú - Rendező: Borsody István, Producer: Skrabski Fruzsina

Ötödik alosztály - Rendezők: Borbás Barnabás és Réti László, Producerek: Bellavics István, Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság

Piedone nyomában – Rendező-producer: Király Levente

Vad erdők, vad bércek - Rendező: Mosonyi Szabolcs, Producer: Bagladi Erika

Legjobb televíziós sorozat

Jelöltek:

200 első randi, Az esküvő - Rendező: Erdélyi Dániel, Producerek: Prukner Brigitta, Kapitány-Diószegi Judit, Móré Annamária, Kapitány Iván, Hámori Barbara

Alvilág (1. évad 1. epizód) - Rendező: Ujj Mészáros Károly, Producerek: Herman Péter, Bodzsár István

A mi kis falunk 3. évad 17. rész – Fészekrakók - Rendező: Kapitány Iván, Producerek: Kapitány-Diószegi Judit, Herman Péter, Boris Mihály, Kapitány Iván

Cseppben az élet - A siker útján (2. rész) - Rendező: Gyöngyössy Bence, Producer: Kabay Barna

Tabukról tabuk nélkül 2. évad – Bűnösök és vezeklők - Rendező: Pálinkás Norbert, Producer: Mentes Endre