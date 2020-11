Koronavírusban meghalt a Hair első női főszereplője

77 évesen, koronavírus következtében elhunyt Lynn Kellogg énekesnő, színésznő - ő alakította először Sheilát a musicalben, a Broadway-darabban - írja az Origo. Férje szerint egy színházban fertőződhetett meg, ahol többen maszk nélkül tartózkodtak. Mivel a színésznő leukémiás volt évek óta, fokozottan veszélyeztetettnek számított.

Kellogg 1943-ban született, egyetemre is járt Wisconsinban, de egy év után otthagyta. 1964-ben már a The Edge of Night című tévésorozatban szerepelt. 1968-ban ő volt a Hairben Sheila, a két fontos női főszereplő közül az egyik, George Berger szerelme, a musicalben több dalt is énekelt.