Kortárs spanyol filmciklus a Cervantes Intézetben

A Cervantes Intézet idei válogatása az új filmes generációnak teremt lehetőséget a bemutatkozásra. Az öt film valamennyi rendezője 1975 és 1981 között született, többségüknek ez az első nagyjátékfilmje. „A válogatás elsődleges szempontja a sokszínűség volt, hiszen a játékfilmtől kezdve a dokumentumfilmen keresztül egészen a kísérleti jellegű filmig mindent láthatunk az összeállításban. Ezen kívül fontos kiemelni a nyelvi sokszínűséget. A Handia című nagyjátékfilm igazi különlegesség, hiszen baszk nyelven készült. A következő bőr című film jelentős részét pedig katalán nyelven forgatták, de a filmben a katalánon kívül a spanyol és a francia nyelv is megjelenik. A feldolgozott témák is nagyon változatosak, épp ezért bárki megtalálhatja a saját kedvencét. Ajánlatos mind az öt filmet megnézni, így valóban átfogó képet kaphatunk a kortárs spanyol filmművészetről, a fiatal filmesek legújabb generációjáról” – emeli ki Thomázy Gabriella, szociológus, spanyol szakfordító, aki nemcsak a sorozat házigazdája, hanem a filmek fordítója is.

Ha a spanyol kortárs filmművészetről szeretnénk beszélni, egészen az 1980-as évekig kell visszamennünk, pontosabban az 1984-es Pilar Miró filmrendező nevéhez fűződő filmtörvényig, amely a filmek minőségének a javítását tűzte ki célul, valamint a fiatal filmesek megsegítését, amelynek eredményeképpen a kilencvenes években már egy új filmes generáció jelent meg Spanyolországban. Az ő témáik már nem a múlt feltárása, hanem a jelen történései, az újonnan megjelenő szociális problémák, mint a bevándorlás, a kábítószer, a munkanélküliség, a homoszexualitás, a fiatalok egymás közötti kapcsolatai és természetesen a szülőkhöz való viszonyuk jelentek meg a filmjeikben. Ez a filmes generáció már elhozta a várva várt sikerek a spanyol filmművészetnek, a hazai közönség is olyan neveket ismerhetett meg ebből az időszakból, mint Pedro Almodóvar, akinek az 1999-es „Todo sobre mi madre” (Mindent anyámról) című filmje megkapta a legjobb idegennyelvű filmnek járó Oscar-díjat, majd 2003-ban az „Hable con ella” (Beszélj hozzá), című filmjével, mint forgatókönyvíró-rendező a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó Oscart ítélték neki. A következő sikert Alejandro Amenábar filmje a „Mar adentro” (A belső tenger) nyerte el 2004-ben a legjobb idegennyelvű filmnek járó Oscar-díjat. Penélope Cruz és Javier Bardem színészek is az első nemzetközi sikereiket Almodóvar és Alejandro Amenábar filmjeiben aratták, számos európai filmes elismerést kaptak, majd nemzetközi karriert futottak be.

Bár a kétezres évek nagy sikerei után a spanyol filmművészet kissé háttérbe szorult, de úgy tűnik ismét egy új generáció van felnövekőben. A sorozatban bemutatott kortárs filmek mindegyikét nemzetközi fesztiválokon is vetítették. A nyitófilm valós történetet feldolgozva egy testvérpár életét követi, és azt, hogy az ambíció, a pénz és a hírnév miként változtatja meg egy család sorsát. Szeptember 29-én A láthatatlan kéz a gyári dolgozók gépiesen ismétlődő munkáját mutatja be, a kísérleti produkcióban a színház és a film keveredik. egy ipari komplexumban dolgozó munkások mindennapjait mutatja be, október 6-án A következő bőr című filmben egy otthonából eltűnt kamasz nyolc év utáni visszatérésének történetét ismerhetjük meg. Október 13-án Jonás Trueba A visszatérés című filmjében az elveszett és megtalált időről mesél egy egykori szerelmespár történetét keresztül, míg az október 20-án látható, A tenger messziről néz bennünket című dokumentumfilmben Spanyolország déli részén élő emberek mindennapjait ismerhetjük meg.

A vetítésekre a belépés ingyenes, viszont a férőhelyek száma korlátozott, így a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. A helyszínen a személyzetre és a látogatókra vonatkozó egészségügyi intézkedések, valamint a biztonsági, higiéniai és a távolságtartás vonatkozó előírások biztosítva vannak.