A Fekete pók című filmben a színésznő egy bátor, fiatal bábát alakít, aki paktumot köt az ördöggel, hogy megszabadítsa faluját a német lovagok sanyargatásaitól.

A Laokoon Filmgroup (Tiszta szívvel, Saul fia, Napszállta) koprodukciójában a Nemzeti Filmintézet (NFI) 54 millió forintos támogatásával készül Markus Fischer rendezésében A fekete pók című svájci-magyar koprodukció. A XII. században játszódó kalandfilm Jeremias Gotthelf azonos című nagy sikerű könyvének legújabb mozgókép adaptációja lesz, a mozibemutatót jövő novemberre tervezik az alkotók - számolt be róla a Nemzeti Filmintézet.

Gera Marina egy bábát alakít a filmben (Fotó: Laokoon Filmgroup/NFI)

A hátborzongató történet főszereplője a bátor, fiatal bába paktumot köt az ördöggel, hogy megszabadítsa faluját a német lovagok sanyargatásaitól, ám az ördög a bábán keresztül pókok tömegét szabadítja rá a falura, és kezdetét veszi a jó és a rossz küzdelme az emberiségért.



Kétéves előkészítés előzte meg a 36 napos forgatást, mely a szigorú járványügyi szabályok betartásával valósult meg a Nemzeti Filmintézet fóti szabadtéri díszleteiben, a göböli középkori díszletvárosban és a szentendrei Skanzenben. Az NFI tájékoztatása szerint a forgatáson mintegy 120 fős magyar stáb dolgozott, köztük statiszták, kaszkadőrök és színészek. Lilith Stangenberg, Nurit Hirschfeld, Ronald Zehrfeld és Anatole Taubmann svájci és német színészekkel együtt Gera Marina is játszik a filmben, akit az Örök tél-ben nyújtott alakításáért tavaly Nemzetközi Emmy-díjjal ismert el a Nemzetközi Televíziós Művészeti és Tudományos Akadémia. A fekete pók a zürichi Snake Film és a budapesti Laokoon Filmgroup koprodukciójában készül.

A forgatáson 120 fős magyar stáb dolgozott (Fotó: Laokoon Filmgroup/NFI)

Az NFI elsődleges célja a járványhelyzetben, melynek következményei a filmipart is jelentősen sújtják, hogy minél több szakembernek biztosítson folyamatos munkát. Ennek érdekében a Filmintézet idén a magyar gyártású alkotások mellett már nyolc kisebbségi magyar részvétellel készülő koprodukció gyártását is támogatta.





A magyar mozgóképszakma hosszú távú fejlesztéséért minden idők legnagyobb állami forrásból megvalósuló hazai stúdiófejlesztése van folyamatban az NFI fóti stúdiókomplexumában a Kormány Gazdaságvédelmi Akcióterve keretében.



A kiemelt beruházás a hazai filmipar világviszonylatban is élvonalbeli szerepét és versenyképességét biztosítja hosszú távon. A stúdiókomplexum átfogó fejlesztése során 4 új stúdió fog épülni, melyek összesen további 9600 m2 hasznos alapterülettel növelik a jelenlegi kapacitást, így összesen 12 200 m2 áll majd a produkciók rendelkezésére. A fejlesztés fontos minőségi jellemzője, hogy a 4 új műteremből 2-2 összenyitható lesz, így egy egységben, 4.800 m2 is rendelkezésre áll majd, és a nagy volumenű produkciók igényeit akár párhuzamosan is ki tudja majd szolgálni.

Borítókép: Gera Marina a film főszerepében (Fotó: Laokoon Filmgroup/NFI)