Bergendy Péter Post Mortemje várhatóan 2021 januárjában érkezik a magyar mozikba.

Hátborzongató utazásra hívja a nézőt Bergendy Péter rendező új filme, a Post Mortem. 1918 fagyos telén Tomás (Klem Viktor) a fiatal vándorfotós abból próbál megélni, hogy halottak utolsó fényképét készíti el a családjuk körében. Egy tízéves kislány (Hais Fruzsina) hívására eljut egy kis faluba, ahol szokatlanul sok munkája akad, és egyre több természetfölötti jelenséggel találkozik. A kísértetek közölni akarnak vele valamit, és ő elhatározza, hogy kideríti, mi a céljuk. De veszélyes terepen jár: minden rossz mozdulat egy új, az előzőnél is vadabb támadást vált ki.

Bergendy Péter rendező és Hellebrandt Gábor kreatív producer, a rendező állandó alkotótársa 2012-ben adta be a Post Mortem történetét a Nemzeti Filmalap közönségfilmes pályázatára pontosan a 6. hónap 6. napján 6 órakor – ezzel is adózva az Ómen című horrorfilmnek. A film teljes költségvetése 866.666.666 forint volt.

A különleges hangulatú, a hazai filmekben ritka digitális látványelemeket is felhasználó, magyar horrorfilmhez Frank Rizzo készített plakátot. „Hálás feladat volt Bergendy Péter – a tőle megszokott igényességgel készített, egyben hiánypótló – új filmjéhez plakátot tervezni, mert a zsáner és Szvacsek Attila jó pár ezer remek fotója kényelmes alapanyag volt több verzióhoz is. A nemzetközi plakáttal szemben ennél a hazai forgalmazáshoz tervezettnél alapvető elvárás volt, hogy a két főszereplőt használjuk, és mindenképpen arccal is. Szinte adta magát, hogy a filmre jellemző látványt idézzük meg, folk-horror jelzésként megjelenik a falu és néhány ott garázdálkodó kísértet is. Tettünk arra is kísérletet, hogy picit magyarázzuk a címet a fényképész-tevékenység megmutatásával, de végül elvetettük, és a filmhez hű, középutas irányt igyekeztünk tartani, egy rész mainstream, egy rész art horror, azok vizuális eszköztárából: a főszereplők baljóslatú környezetben, kísértetekkel és egy hangsúlyos természetfeletti elemmel” – nyilatkozta a grafikus.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült horrorfilm főszereplői Klem Viktor és Hais Fruzsina, mellettük Schell Judit, Anger Zsolt, Hámori Gabriella, Kiss Diána Magdolna, Nagy Mari, Tóth Ildikó, a Kossuth-díjas Ladányi Andrea és Reviczky Gábor láthatóak a vásznon. A képekért Nagy András, a vágásért Király István felel, a zenét Pacsay Attila szerezte. A forgatókönyvíró Zánkay Piros, a történet Bergendy Péter rendező és Hellebrandt Gábor kreatív producer munkája.