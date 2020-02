Magyar film tarolt Milánóban

A Szabó Magda regényéből készült, Pilátus című tévéfilm a legjobb film díja mellett, a legjobb rendező, a legjobb színésznő, a legjobb operatőr és a legjobb vágó díját is elnyerte.

A legjobb film díjával együtt összesen öt díjat kapott a Pilátus című magyar tévéfilm a Milánói Filmdíjak átadóján (MIFF Awards). Dombrovszky Linda legjobb rendező, Hámori Ildikó a legjobb színésznő, Hartung Dávid a legjobb operatőr és Mezei Áron a legjobb vágó díját nyerte el. Január 29-én a Szabó Magda regényéből készült film ünnepélyes vetítését követően tartották a díjátadó gálát, melyen a magyar díjazottak is részt vettek, köztük Köves Ábel producer, aki a legjobb film díját vehette át.

A vetítésen a Leonardo Da Vinci Film Society tagjai, a magyar konzul és a regény olasz fordítója is részt vett. Szabó Magda Pilátus című regénye nagy siker volt Olaszországban, 2007-ben Anfora Centroeuropa díjjal tüntették ki. A Pilátus című tévéfilm a Cross Dot Film gyártásában készült a Magyar Média Mecenatúra program támogatásával.

A Milánói Filmdíjakat (MIFF Awards) immár 19 éve adják át, Olaszország egyik rangos filmes eseménye, melyen a Leonardo Da Vinci Film Society tagjai választják ki a nyerteseket, a Da Vinci lovas szobrok gazdáit.

Somogyi György és Szélesi Sándor, a film forgatókönyvírói is a jelöltek között voltak, valamint a legjobb színésznő kategóriában Györgyi Anna is. A legjobb vágó díjára jelöltek között volt például a háromszoros Oscar-díjas Walter Murch (Apokalipszis most, Keresztapa, Angol beteg). Tavaly Bertolucci és Vittorio Storaro, azelőtt pedig Claudia Cardinale kapta a milánói rendezvény életműdíját, és az elmúlt években a díjazottak között volt többek között Peter Falk, Danny De Vito, Renée Zellweger és Steven Soderbergh.