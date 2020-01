Magyarországra látogat Jo Nesbø

Nesbøt általában a tragikusan korán elhunyt Stieg Larssonhoz hasonlítják, nem véletlenül. Az a fajta erős társadalomrajz és társadalomkritika, ami rendre megjelenik műveiben, a pontos és hihetetlenül profi dramaturgia, a precíz karakterfejlődés, ez mind-mind Larssonra volt leginkább jellemző a skandináv krimik világában.

„Az elmúlt években az északi irodalomnak nagyon erős lett a hangja, számos remek, hihetetlenül tehetséges szerző bukkan fel, de amíg a szépirodalom itthon némileg egy szűkebb réteget szólít meg, a krimi ennél jóval szélesebb körben népszerű, így talán látványosabb is a rohamosan növekvő rajongótábor. Ezeknek a történeteknek sokszor állandó főszereplői vagy szereplő-párosai vannak, így végigkövethetjük a jellemfejlődésüket kötetről-kötetre, belelátunk az életükbe, mintha egy sorozatot néznénk, az olvasó pedig kötődni kezd a már megszokott és megszeretett karakterekhez" – árulta el a skandináv krimik kapcsán Fekete Judit, az Animus könyvek pr-marketing vezetője. A skandináv krimiket itthon az Animus indította el a siker útján, kellett egy kis idő, de Stieg Larsson Millennium-trilógiája viszonylag hamar hatalmas ismertséget adott a teljes skandináv krimisorozatnak.

Jo Nesbø norvég zenész, dalszerző, közgazdász, valamint az egyetemes krimi irodalom egyik legnagyobb és legsikeresebb szerzője könyveinek különlegessége a sajátos pszichológiai látásmódban, az életszerű, valóságos részletekben, a jól felépített karakterekben, illetve a thriller és krimi-műfaj elképesztő magasságainak ötvözésében rejlik. Számtalan díj és elismerés mellett világszerte több mint 45 millió példány fogyott műveiből, a fordítások száma eléri az 50-et. Magyarországon legnépszerűbb könyvei a Harry Hole-sorozatba tartoznak, emellett foglalkozik gyerekkönyvekkel, önálló írásokkal is.

Nesbø 2015-ben járt először Magyarországon, az Animus pedig azóta is rendszeresen próbálkozott egy-egy újabb meghívással, míg végül az ügynökség jelentkezett a nagy hírrel, hogy 2020-ban egy Nesbo-turné részese lehet Budapest. „Mi Pozsonyból hozzuk el Nesbo-t, de utánunk is még megy további országokba. Nesbø vérprofi, végtelenül szimpatikus, szívesen vesz minden figyelmet és figyelmességet, de nincsenek különleges VIP-igényei. Nagyon szűk az idő, mire Pozsonyban véget ér az ottani programja, már kezdődik is a Könyvfesztivál, másnap pedig már repül is tovább Budapestről, így külön program kérése nem volt, csupán annyi, hogy az út után két órát szeretne pihenni."

A beszélgetés Nesbøvel 2020. április 24-én 17:00-kor veszi kezdetét a 27. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében a Millenárison, a Nemzeti Táncszínházban. A szerző könyvei 20%-os kedvezménnyel vásárolhatók meg a helyszínen, további információk az alábbi linken érhetők el.

A szerző az Animus gondozásában megjelent könyvei: Denevérember, Csótányok, Vörösbegy, Nemeszisz, Boszorkányszög, A megváltó, Hóember, Leopárd, Kísértet, Police, Szomjúság, Kés, Fejvadászok, A fiú, Vér a havon, Fehér éjszaka.