Mesemozival várja a gyerekeket az M2 a téli szünetben

A reklám-és erőszakmentes M2 Gyerekcsatorna a téli szünetben is gondol a legkisebbekre. A közmédia gyerekcsatornájának téli kínálatában kicsik és nagyok is találhatnak kedvükre valót. Természetesen a mesemozi mellett találkozhatnak a csatorna nézői a már jól ismert és szeretett kedvencekkel és új premier filmekkel is - közölte az MTVA Sajtóosztálya.

December 21-én az Üstökös Mumin-völgy fölött című finn-angol animációs filmmel veszi kezdetét a mesemozi. Ezután december 22-én és december 23-án egy-egy cseh mesefilmet nézhetnek meg az érdeklődők. Előbb a több díjjal is kitüntetett A hósárkány című mese lesz látható, amelyben megismerkedhetünk Laura hercegnővel, aki édesanyja nélkül nő fel és éppen házasodni készül. Majd másnap A hercegkisasszony és az írnok –ot nézhetik meg a legkisebbek.

Ezt követően a tengerentúlról érkeznek filmek, így december 24-én a Cirmos karácsony című családi vígjáték szerepel az M2 Gyerekcsatorna ünnepi kínálatában, majd karácsony első napján a 101 kiskutya költözik be a nappalikba. Ugyancsak december 25-én egy bájos szlovák animációs film is látható lesz. A Mimi és Liza – A karácsonyi fény titka című film a karácsony meghittségére, és a barátság, szeretet fontosságára irányítja a kicsik figyelmét. December 26-án pedig a szerethető lánctalpas szeméttömörítő robot, WALL-E története és az örök klasszikus Micimackó, valamint a Találd ki, mennyire szeretlek - A karácsonyi Hold dobogtatja meg a szíveket.

Az ünnepek után, december 27-én a Pelyhes-Kalandra fel! című izlandi-belga animációs filmben találkozhatnak kicsik és nagyok a hideg idő miatt útra kelő madarakkal, és a kis Pelyhessel.

A következő két napban, december 28-án és 29-én Belle, egy szeretetre éhes, gazdája kegyetlensége miatt elszökött kutyus és Sébastien, egy magányos gyerek egymásra találásának szívmelengető történetét ismerhetik meg a legkisebbek a mesemozi keretében.

December 28-tól három sorozat is kezdetét veszi, méghozzá a Geronimo Stilton, a Denver, az utolsó dinoszaurusz, illetve a Dibi varázslatai.

Az év utolsó napjaiban sem maradunk filmek nélkül. December 30-án A 7. törpe című német animációs film, szilveszterkor pedig a Cápi Kapitány - Kalandos vizeken szintén német mese lesz látható.

A téliszünet mesemozija januárban is folytatódik: amerikai klasszikusokkal indul az év. Elsején a Reszkessetek, kutyaütők! ,másodikán az imádnivaló kiskutyus, Volt története lesz látható, harmadikán pedig egy német animációs filmmel, a Rozsdalovag 2. – Metálos zűrzavar történetével zárul az M2 Gyerekcsatorna mesemozija.